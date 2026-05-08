Равиль Ахметшин поздравил двух ветеранов с Днем Победы

Вице-премьер Татарстана и полномочный представитель республики в России Равиль Ахметшин навестил на дому и поздравил с наступающим Днем Победы двух 103-летних ветеранов – участника войны и труженицу тыла. Об этом сообщили в канале Полпредства РТ в РФ в мессенджере МАКС.

Одной из них стала Назиба Гаитова – труженица тыла и вдова участника Финской и Великой Отечественной войн. Она является старшей дочерью имама Ибрагима Гаитова, который ранее был «указным муллой». В 1939 году, чтобы избежать ареста, он переехал из Уфимской губернии в Москву, где стал комендантом Даниловского кладбища. При этом его продолжали считать муллой, а все пожертвования верующих он направлял на благоустройство кладбища.

Назиба Ибрагимовна работала экономистом до 72 лет. За свою жизнь она дважды совершила хадж в Мекку. Во время встречи с Равилем Ахметшиным она попрощалась с ним, прочитав на татарском языке молитву с пожеланиями здоровья и милости Всевышнего.

Равиль Ахметшин вручил ей памятную медаль «100 лет генералу армии М. А. Гарееву». Отмечается, что Назиба Гаитова – ровесница выдающегося военачальника.

Еще одним ветераном стал Фатых Хамидулин.

Он ушел на фронт в январе 1943 года и, по его словам, мечтал только об одном – вернуться домой живым к матери, которая к тому моменту уже получила похоронки на троих старших сыновей.

Ветеран рассказал, что считает наиболее правдивым изображение войны в фильме «Живые и мертвые», подчеркнув, что война – это тяжелое испытание, но в ней необходимо было сражаться и побеждать ради защиты Родины.

Фатых Хамидулин пережил тяжелые ранения. Несмотря на это, он дожил до глубокой старости, сохранив ясную память, оптимизм и чувство юмора.

Видео: https://max.ru/id7701039591_gos