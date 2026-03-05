news_header_top
Политика 5 марта 2026 15:50

Равиль Ахметшин оставил запись в книге соболезнований в Посольстве Ирана в Москве

Фото: t.me/PolpredstvoRT

Заместитель Премьер-министра РТ – Полномочный представитель республики в РФ Равиль Ахметшин посетил Посольство Ирана в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Сегодня в резиденции открыли книгу соболезнований, которая будет доступна для записей в течение двух дней. Посольство также посетил заместитель Полпреда Татарстана Фаннур Гарифуллин.

Фото: t.me/PolpredstvoRT

От имени многонационального народа Татарстана Равиль Ахметшин выразил слова соболезнования и поддержки послу Казему Джалали в связи с трагической гибелью Верховного лидера Ирана Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи, представителей руководства страны и мирных жителей.

«Республика Татарстан разделяет вашу скорбь и решительно осуждает любые формы внешней агрессии, подрывающей основы мирного сосуществования государств. Убежден, что мудрость и стойкость иранского общества позволяет преодолеть это тяжелое испытание», – написал Ахметшин в книге соболезнований.

#полпредство рт в рф #Равиль Ахметшин #Иран #соболезнование
