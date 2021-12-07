news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
7 декабря 2021  22:02

Равиль Ахметшин награжден медалью «За вклад в укрепление обороны РФ»

news_top_970_100

Почетной медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» был награжден заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Татарстана в России, генерал-майор Равиль Ахметшин. Об этом сообщает полпредство РТ в РФ.

Приказ о вручении подписал министр обороны России Сергей Шойгу. 

Церемония награждения прошла в полпредстве Татарстана в Москве во время мероприятия, посвященного чествованию Героев России. Медаль вручил заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ вице-адмирал Виктор Калганов.

#Равиль Ахметшин #полпредство рт в рф #церемония награждения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное