Равиль Ахметшин награжден медалью Минобороны «Участнику специальной военной операции»

Фото: Полпредство РТ в РФ

Вице-премьер Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин по решению главы Минобороны России награжден медалью «Участнику специальной военной операции» за многократное содействие в поддержке бойцов и решении задач СВО. Об этом сообщила пресс-служба полпредства.

Отмечается, что награду Ахметшину лично вручил первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.

Фото: пресс-служба полпредства РТ в РФ

«Сегодня мне выпала честь от имени министра обороны РФ вручить эту медаль за всю ту помощь, которую вы оказываете и продолжаете оказывать нашим войскам в зоне специальной военной операции. Она присуждена за ваш труд, который вы вкладываете в дело нашей общей победы», — отметил он.

Ахметшин рассказал, что с самых первых дней спецоперации в полпредстве Татарстана в РФ собралась целая группа неравнодушных людей, которая стремилась помочь российским бойцам.

«Недавно вернулись с Черноморского флота, где встретились с руководством флота, с ребятами, отвезли им предметы первой необходимости и гостинцы с малой родины. И конечно же, наши поездки и встречи продолжатся», — заверил Ахметшин.

С февраля 2022 года с личного одобрения Раиса Татарстана Рустама Минниханова полномочное представительство РТ в РФ согласовало с Минобороны и провело порядка 20 акций в поддержку военных в зоне СВО. Татарстанские и московские меценаты совместно собрали уже более тысячи тонн гуманитарных грузов, которые были переданы в места боевых действий.