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Равиль Ахметшин и делегация РТ возложили цветы к Вечному огню и памятнику Жукова в Москве
Вице-премьер — полпред Татарстана в России Равиль Ахметшин, министр культуры РТ Ирада Аюпова и глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов в преддверии празднования 79-й годовщины Дня Великой Победы возложили цветы к Вечному огню и памятнику маршала Советского Союза Георгия Жукова в Москве. Об этом сообщает пресс-служба полпредства республики.
«Корзины по традиции были возложены к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Г.К. Жукову. Особую торжественность церемонии придало участие военнослужащих Преображенского полка», — отмечается в сообщении в Telegram.
Также почтить память защитников Отечества пришли представители Клуба офицеров, созданного при полпредстве РТ. Среди них Герои России, в том числе участники спецоперации, выпускники Казанского танкового училища Степан Белов и Энвер Набиев. В настоящее время они являются слушателями Военной академии им. Фрунзе.
Фото и видео: телеграм-канал полпредства Татарстана в России
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