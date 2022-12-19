Раузил Хазиев: «Татэнерго» не планирует выводить свои ПГУ в холодный резерв

«Татэнерго» изучила возможность вывода в резерв парогазовых установок (ПГУ), но пока не планирует этого делать, сообщил в интервью «Татар-информу» генеральный директор энергокомпании Раузил Хазиев.

«[Мы рассматривали такую возможность], но пока мы выводить ничего не будем. Наши ПГУ работают в нормальном режиме, мы их используем по полной», – заявил топ-менеджер.

ПГУ общей мощностью 466 МВт в составе «Татэнерго» работают на ТЭЦ в Казани. Установка мощностью 220 МВт в составе двух блоков по 110 МВт была введена на Казанской ТЭЦ-2 в декабре 2014 года, ПГУ 246 МВт (два блока по 123 МВт) на Казанской ТЭЦ-1 запустили в августе 2018 года. На сегодня это самое эффективное генерирующее оборудование в структуре компании.

Газовые турбины для этих установок были поставлены американской General Electic, которая из-за санкций в этом году официально ушла из России. В связи с возможными рисками, связанными с невозможностью закупки запчастей или получения услуг сервисного обслуживания, Минэнерго РФ разрешило генерирующим компаниям, которые эксплуатируют ПГУ с иностранными газовыми турбинами, выводить такие установки в холодный резерв для сохранения ресурса. Но пока, по официальным данным, этой возможностью в компаниях не пользуются.

По словам Раузила Хазиева, в этом году в «Татэнерго» никаких проблем с обслуживанием ПГУ не почувствовали: «Все исправно работает, все плановые проверки идут по графику. Производитель не отказывается от своих обязательств, сервисные контракты исполняются четко и в положенные сроки». По словам топ-менеджера, «по запасным частям есть производители и в Китае, и в Индии – то есть при желании все можно найти в дружественных странах. Именно по горячему тракту и лопаткам, производство которых в России еще только осваивают». Что же касается сервиса, то «многие иностранные компании, которые ушли из России, оставили тут свои структуры по обслуживанию».

Подробнее читайте в материале Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев – о турбинах, будущем Заинской ГРЭС и покупке ТГК-16.