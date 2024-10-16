Раузил Хазиев: «Что бы ни случилось, Заинскую ГРЭС будут модернизировать»

Во все социальные объекты в Татарстане, которые обслуживаются компанией «Татэнерго», на сегодняшний день подали тепло

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В ближайшее время во все дома тепло дадим»

Во все социальные объекты в Татарстане, которые обслуживаются компанией «Татэнерго», на сегодняшний день подали тепло. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный директор предприятия Раузил Хазиев.

По его словам, компания обслуживает 1413 социальных объектов, среди которых, помимо прочего: 461 детский сад, 280 школ, 202 прочих учебных заведения и 249 медицинских учреждений.

«По ним у нас проблем нет, везде, где требуется тепло, мы его подали», – заявил Хазиев.

Что касается жилья, то из почти 5,8 тыс. домов в Татарстане, обслуживаемых организацией, не подключенными остались 12 в Нижнекамске, где живут почти 2 тыс. человек. «В ближайшее время во все дома тепло дадим», – заверил он.

Причиной задержки стало аварийное состояния сетей теплоснабжения в городе.

Раузил Хазиев подчеркнул, что не снимает с компании ответственности за опоздание по срокам в Нижнекамске, однако назвал несколько причин, по которым сложилась такая ситуация Фото: пресс-служба «Татэнерго»

На обновление сетей в Нижнекамске нужно 16 млрд

Хазиев подчеркнул, что не снимает с компании ответственности за опоздание по срокам в Нижнекамске, однако назвал несколько причин, по которым сложилась такая ситуация.

До настоящего времени сети принадлежали компании АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (ВКиЭХ). «Татэнерго» по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова должно было принять их на баланс в следующем году. Однако из-за плачевной ситуации в городе предприятие занялось сетями уже с июля. За три месяца «Татэнерго» заменило в Нижнекамске 18 километров магистральных сетей.

Всего же предприятию досталось 600 км сетей, 71% которых в изношенном состоянии. На баланс компания приняла их 1 октября.

«К сожалению, эта зима будет для Нижнекамска сложной. Мы завезли аварийный запас материалов на зиму, закупили 5 аварийных машин и наняли людей. Однако из 600 вакансий еще 200 остаются открытыми», – поделился гендиректор компании, добавив, что аварийные материалы завезли в двукратном объеме.

По его словам, на приведение сетей в нормативное состояние на сегодняшний день потребуется около 16 млрд рублей.

На приведение сетей в нормативное состояние на сегодняшний день потребуется около 16 млрд рублей Фото: пресс-службой Нижнекамского района

Он сообщил, что паспорт готовности к отопительному сезону в Нижнекамске еще не получен. Срок – до 1 ноября.

«Паспорт выдают два органа: Ростехнадзор и муниципалитет. Я очень надеюсь, что мы паспорт получим. Если же нет, то вопрос – а как в прошлом году выдавали, когда не было замены сетей. Сегодня в Нижнекамске работают люди со всех городов и филиалов республики. Я уверен, что мы вытащим эту ситуацию. Извиняюсь перед нижнекамцами за эту ситуацию, но мы ее поправим», – заявил Хазиев.

«Заинская ГРЭС была и будет»

Хазиев также рассказал и о модернизации Заинской ГРЭС. Ранее проект заморозили, так как уникальную газовую турбину из-за санкций отказалась поставлять американская компания General Electric. По словам гендиректора, проект в любом случае будет реализован.

«Если ты взял обязательство модернизировать, то должен модернизировать, иначе крупный штраф. Нас от него освободили, но это не решение. Что бы ни случилось, Заинская ГРЭС была и будет. Это не республиканская станция, она для всей европейской части России. Что бы ни случилось, ее будут строить», – заявил Хазиев.

Хазиев заявил, что проект модернизации Заинской ГРЭС в любом случае будет реализован Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На сегодняшний день компания рассматривает варианты покупки турбин в дружественных странах. По словам Хазиева, нужные машины есть в Китае, Индии и Иране. При этом Китаю и Индии нужно разрешение США, чтобы их изготовить и использовать в России.

«В Китае и Индии много вопросов с лицензированием. То есть нужно взять разрешение у Америки, чтобы изготовить и использовать в России. Китай обещает к 2028 году делать уже свои, на которые разрешение не нужно. А в Иране они уже есть», – отметил Хазиев.

Он добавил, что вопрос по турбине пока не решен. «Возможно, мы иранские машины поставим, возможно, китайские, возможно, “Силовые машины” уже начнут производить. Мы за отечественные машины, если они есть. Тем более запчасти здесь же будут и так далее», – заключил гендиректор.