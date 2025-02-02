Ратмир Гарифуллин: «В большое кино меня взяли за схожесть с Ван Даммом»

Он окончил школу экстерном, поступил в КНИТУ и к своему 31 году сыграл несколько киноролей от уличного бандита до героя-любовника. О том, почему в его татарской семье у всех русские имена, как сделать актерскую карьеру, не имея соответствующего диплома, и о съемках в Якутске киноактер Ратмир Гарифуллин рассказал в интервью «Татар-информу».





Киноактер Ратмир Гарифуллин рассказал, как сделать актерскую карьеру, не имея соответствующего диплома

«После 5-го класса сразу пошел в 8-й»

— Ратмир, почему мама перевела тебя на экстернат после 5-го класса?

— Она физик, математик и педагог с аналитическим складом ума, умеющий просчитывать наперед. Моя двоюродная сестра по маме тоже экстерном перешла в 6-й класс. Мы решили, что 6-й и 7-й классы я отучусь дома за один год. Я изучал литературу самостоятельно. Мама наняла репетитора по английскому и русскому языкам, а математику, физику, геометрию, алгебру взяла на себя. И после 5-го класса я пошел сразу в 8-й.

Окончив школу в 2010 году, получил возможность поступить в КХТИ на последнюю пятилетку, дававшую диплом с большими привилегиями, чем у бакалавров. Окончить школу практически в 16 лет означало в случае непоступления иметь в запасе еще один год до призыва в армию. В общем, преимуществ экстерната была масса. Я был самым молодым студентом актерской школы в старшей группе, был, наверное, более гибким, впитывал больше информации, не был обременен какими-то аксиомами из университета.

— Почему ты не делал карьеру через Казанское театральное училище?

— Я хотел окончить среднюю школу, а потом поступать в ГИТИС. Но финансово это было сложно, а напрягать родителей этим я не хотел, поэтому искал альтернативу. Я решил, что если суждено, и так стану актером, а для мужчины важно прокачать аналитический склад ума, освоить точные науки. Я посещал занятия по актерскому мастерству и обучался на специалиста – инженера физики и техники низких температур.

Это прокачивало меня вдвое сильнее как личность. Судьба все равно привела в кино, клипы, моделинг, журналы, на обложки книг за рубежом, где я сейчас себя очень даже комфортно ощущаю. Иногда способ пробиться туда, куда тебе хочется, может быть не единственным. Можно решить формулу с другими переменными.

— Как родители относятся к твоей актерской профессии?

— Отец сам хотел быть актером, он был музыкантом, отращивал волосы, носил креативные бороды, играл на гитаре и барабанах, выступал на концертах вместе со своей группой. Чуть позже стал моделью, у него была фактурная внешность, высокий рост, спортивное телосложение. Реклама часов, банков, машин — фотографии с ним были размещены на билбордах. Мама тоже всегда хотела быть актрисой, была моделью. Поэтому дома у нас огромное количество старых фотографий из ее портфолио. Родители поддерживали меня на каждом этапе становления.

«Вредных привычек нет, поэтому связанные с ними моменты в кадре давались тяжело»

— Подростковый триллер «Варино варенье» стал твоей первой ролью в кино?

— Да, это знаковый для меня проект. Весной 2013 года я прошел кастинг в другой фильм. Первый съемочный день проходил в офисе, там меня заметила режиссер фильма Мария Улыбина, которая работала оператором на ТНВ. Она предложила роль лидера шайки беспризорников в своем проекте. Это была студенческая работа, мрачная история про девушку Варю, которая из-за сложных семейных обстоятельств примыкает к шайке, встает на преступный путь, чтобы заработать денег. Мой персонаж Леха — добрый по натуре парнишка, который вынужден быть суровым, грубым, зарабатывать на жизнь подпольными боями и обучая приемам беспризорников.

Фильм в основном снимался ночью в подвальном помещении КазГИКа, потому что в дневное время мы все учились. Он должен был выйти на ТНВ, но не прошел цензуру. Его формат не подошел казанским фестивалям, но за пределами нашего города имел большой успех. Для этой роли я постоянно держал себя в форме, мой персонаж — бывший боксер. Вредных привычек у меня нет, поэтому связанные с ними моменты в кадре давались достаточно тяжело. Но все получилось.

— Ты снимался в татарских клипах?

— Первый клип, в котором я снялся, был на песню казанской группы «Хитобои». После этого я снимался у татарских певиц. В клипе «Тала-тала» мы дурачились, веселились, плясали от души. Родня моя была в восторге, на каждое застолье ставили эту песню.

Когда я приезжал к бабушке и дедушке, они включали на полную громкость телевизор, где целыми блоками крутили татарские песни, а сами выходили работать в сад-огород. Создавали такую уютную, добрую, солнечную атмосферу лета. И поэтому, наверное, детство там, где безопасно, тепло, солнечно, уютно. Вот татарские песни как-то всегда туда меня возвращают.

— Группа «Хитобои» — она же про смеховую низовую культуру? Как ты с ними познакомился?

— Где-то в 2005 году я с классом поехал в Казань на концерт группы «Волга-Волга». Тогда я впервые увидел артистов, выступающих вживую. Роман Кузнецов, продюсер и певец «Хитобоев», отсоединился от «Волги-Волги» и создал свой коллектив. И спустя 12 лет оператор пригласил меня сняться в их клипе. Провокационный клип получился, интересный. Они иногда поют в манере группы «Ленинград», у них такой забойный жанр.

А потом я снялся в том самом клипе «Тала-тала», который они перепевали, в клипе на актуальную тему «Нельзяграма» (владеющая сетью Instagram компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ, – прим. Т-и), блогинга, фотомоделей, высмеивали селфи и гаджеты. Снимали на улице Баумана, в закоулках Казани, фотостудиях. В 2024 году мы снова объединились и сняли клип на песню «Не охай». Тем, кто считает, что раньше было лучше, мы говорим: улыбайся, двигайся дальше. В клипах очень часто много провокационного, экшена, есть драки, летающие стулья, тарелки, этого требует жанр.

«Новаторский формат привлек внимание Бекмамбетова, он долгое время курировал проект»

— Расскажи о работе в фильме «Uncovered/Разоблаченные» 2019 года, который курировал Тимур Бекмамбетов.

— Это боевик, который был снят в двух форматах — линейном и интерактивном. История агента секретной службы, который должен проникнуть в преступную организацию и спасти из плена своего брата. И зритель мог выбирать варианты его поступков. Было снято несколько версий фильма, где персонаж принимает то или иное решение. Новаторский формат привлек внимание Тимура Бекмамбетова, он долгое время курировал проект. У моего «брата» были хотя бы слова, а мне дали балаклаву, автомат в руки и сказали прицельно стрелять в главного героя. Патроны были холостые, но ощущение вполне реалистичное. Снимали в окрестностях Казани — на трассе, в заброшках, на «Фабрике Алафузова».

Фильм вышел на мобильных платформах. Линейную версию показали в кинотеатре, но на премьеру я, к сожалению, не успел, был занят на других съемках. Картину можно посмотреть и на английском языке, можно даже переключать языки прямо во время просмотра. Вот такой нестандартный проект.

— И после этого вы сыграли роль пророка Мухаммада в ролике, который запостил в своих соцсетях Раис Татарстана.

— Да, осенью 2021 года кто-то посоветовал меня режиссеру Айназу Мухаметзянову. У меня была густая борода и длинные волосы. По сюжету ролика пророк Мухаммад является в нашем времени и проходит через каждого человека, помогает, радуется, когда мы друг другу помогаем. Эта мысль была показана через современные образы. Мой персонаж был современно одет, он ходил среди прихожан «Кул Шарифа».

Потом Айназ пригласил меня на роль в фильме «Ибн Фадлан». Для нее пришлось отрастить еще более густую бороду (смеется).

— Ты соглашаешься на любые предложения?

— Нет, если мне не нравится проект, я не буду в нем участвовать, каким бы ни был гонорар. Я отказывался от главных ролей в полных метрах, но мог сниматься в студенческих фильмах. Это вполне нормально. Если ты снимаешься там, к чему у тебя не лежит душа, ты не вовлекаешься. А зрителя не обманешь. Нужно быть честным с ним, откровенным с самим собой и делать то, что нравится. Сыграв какую-то эпизодическую роль в фильме какого-то режиссера, я потом попадал на его более крупный проект на более высокие позиции.

«Из актеров только мы с Владимиром Епифанцевым были не из Якутска»

— В 2021 году ты снялся еще и в якутском кино.

— Да, и «Джулур: мас-рестлинг» — самый масштабный и высокобюджетный проект в моей фильмографии на данный момент (мас-рестлинг — якутский национальный вид спорта, выросший из традиционной игры в перетягивание палки, — прим. Т-и). Это спортивная драма режиссера Валентина Макарова. О кастинге я узнал через своего друга. На роль главного антагониста искали молодого актера спортивного телосложения, внешне похожего на Жан-Клода Ван Дамма. Мой отец был культуристом, лыжником, хоккеистом и боксером, мы смотрели с ним спортивные драмы про бокс, борьбу, рассуждали на тему бодибилдинга. Поэтому спортивная драма была мечтой моего детства.

По датам кастинга я уже опоздал, но решил попытать удачу. Надел спортивную майку, сделал несколько подходов по отжиманию, подтягиванию, записал с одного дубля видеообращение. Отправил, ничего не ожидая. Через пару дней позвонил Филипп Абрютин, генеральный продюсер фильма и основатель продюсерского центра в Москве. Он сказал, что режиссер хочет взять меня на роль, если я соглашусь поехать в ноябре в Якутск.

Это был мой шанс, который подарил мне выход в большое кино. Месяц у меня был на подготовку, я тренировался, набирал мышечную массу. Приехал в Москву, оттуда вылетел в Якутск. Там меня встретил актер Иннокентий Луковцев, который тоже играл в фильме. Меня отправили к стилистам, несколько дней я тренировался с настоящим чемпионом мира по мас-рестлингу Дмитрием Савиным, который на тот момент был двукратным обладателем Кубка мира. Спустя несколько дней подготовки и акклиматизации мы приступили к съемкам.

— Кого ты там сыграл?

— Моя роль была исключительно на английском языке — я играл американского чемпиона мира по мас-рестлингу, который прилетел в Якутск, чтобы подтвердить свой титул. По сюжету Джулур, парень-сирота, после армии живет со своими сестренкой и бабушкой. Бабушка умирает, дом в залоге, сестренку забирают в интернат. Чтобы вызволить сестренку и сохранить дом, Джулуру нужно за короткое время набрать большую сумму денег. И он узнает, что за победу на чемпионате по мас-рестлингу выдают необходимую сумму. Он участвует в чемпионате, на который и прилетает мой персонаж.

Фильм получился масштабным, очень ярким, иногда напоминающим «Рокки-4». Якутские пейзажи, атмосфера, сюжетные повороты, интрига, романтическая линия, юмор, несколько сюжетных линий — всё там есть.

— Как сложились твои отношения со съемочной группой?

— Я подружился с большим количеством людей. Молодые актеры, актеры с большим опытом в кино и театре. Моим партнером был Петр Садовников, актер театра и кино в Якутске. В картине снимался Владимир Епифанцев, из всех актеров только мы с ним были не из Якутска. Фильм удостоился различных наград, до сих пор одерживает победы.

«Татары, наверное, одни из самых преданных своим традициям люди»

— Как ты относишься к карикатурности национальных стереотипов в российском кино?

— Любого рода стереотипы, связанные с какими-либо национальностями, народами, — это признак дурного тона. Нельзя уходить в карикатуру, особенно при создании исторического кино. Если это комедия, допускающая карикатуру, главное, чтобы это было уместно и политкорректно. Потому что самое главное правило лично для меня — это с уважением относиться к культурам, народам и к прошлому, каким бы оно ни было. Принимать его, с миром и добром жить дальше, вспоминая то, как оно было на самом деле. И рассказывать об этом не через призму гротеска.

— Почему твоих родителей, чистокровных татар, зовут Светлана и Рудольф?

— Мой отец Рудольф Николаевич родился в Комсомольске-на-Амуре в 1965 году, где его отец служил в военно-морском флоте. Естественно, татарские имена там были не на слуху. При оформлении документов его имя Радик вызвало много вопросов. Сказали, что это, скорее всего, сокращение от Раделя, а сокращенный вариант использовать нельзя. Моя бабушка согласилась на имя Рудольф, сокращенно Рудик.

Мой татарский дедушка звался Николаем. В армии сослуживцам, видимо, трудно было произносить татарское имя Набиулла. А после службы он уже не стал менять имя.

Мама родилась в Альметьевске в 1964 году. Она была четвертой дочкой в семье, и родители для разнообразия назвали ее Светланой, потому что она была светлоглазой и светловолосой, а подходящие татарские имена им на ум не приходили.

У меня же имя старославянское — «ратующий за мир». Его предложила старшая сестра мамы — Ратмиром зовут хазарского хана в поэме Пушкина «Руслан и Людмила».

— Как ты воспринимаешь свою татарскую идентичность?

— Я рад, что я татарин. Во мне есть потенциал и совокупность положительных качеств моих предков, которые проявляют себя в самом положительном ключе в моем настоящем. Я предрасположен к языкам, говорю на татарском, английском, русском, легко адаптируюсь. Татарин татарина ощущает как-то по-особенному, как брата. Татары — это, наверное, одни из самых преданных своим традициям люди. Это я ощущаю и в себе, и это мне очень нравится.

Фотографии предоставлены Ратмиром Гарифуллиным

Гарифуллин Ратмир Рудольфович – актер театра и кино, фотомодель.



Родился 9 мая 1993 года в Казани. 14 лет прожил в Зеленодольске.



В 2010 году поступил в КХТИ на факультет физики и техники низких температур, начал изучать актерское мастерство в частной театр-школе, играл главные роли в спектаклях студии. С 2012 года работает как фотомодель, снимается в рекламе и клипах, ведет мероприятия.



В 2016 году снялся в эпизодической роли в боевике «Uncovered», в 2017-м – в трилогии Валерии Свит (США), в клипах группы «Хитобои», научно-фантастическом фильмах «Грань» Альфии Шакирзяновой, «Один день» Гужа Тадевосяна, «Осколок» Рудольфа Хайнурова.



В 2018 году снялся в фильме «Конструктор» Елизаветы Киселевой, а также в учебных работах студентов КазГИКа. В 2019 году стал лицом французского парфюма Les Contes. Снялся в веб-сериале Иннополиса «Последняя программа», спортивной драме «Джулур мас-рестлинг» якутского режиссера Валентина Макарова, фильме «Мишка» Юлии Захаровой в Казани, сериале «Саня, газуй!» с Олегом Тактаровым в Уфе. В фильме «Ибн-Фадлан» Айназа Мухаметзянова сыграл визиря багдадского визиря.



Поставил ситком «Вечер перемен», спектакль «Капкан», сыграв в них главные роли.



Летом 2024 года снялся в тизере экранизации книги писательницы и певицы Дарьи Кузьмичевой «Черная Крачка» (сыграл хана Золотой Орды), в короткометражках «Maid for Trouble», «Falls in Love».



Сейчас снимается в полнометражной криминальной драме «Вредная привычка».