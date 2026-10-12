Ратэн-Мэйс — о ЦСКА: «Устал видеть, как армейцы забирают трофей»

Фото: vtb-league.com

Атакующий защитник УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс заявил о желании положить конец доминированию ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

Канадский баскетболист присоединился к казанскому клубу минувшим летом.

В интервью«Чемпионата» спортсмен отметил, что не ставит во главу угла повторение личного рекорда результативности.

«Побить его будет непросто. В "Енисее" всё было иначе: я проводил на площадке по 34 минуты и много бросал. В более сильной команде повторить это сложно. Бывают разгромные матчи — как с "Самарой", где я набрал 34 очка за 23 минуты. Но выдавать такое каждый вечер не получится. Так что рекорд — не главная цель. Моя цель — выиграть чемпионат. Я очень уважаю ЦСКА и то, чего они добились, победив трижды подряд. Но, при всем уважении, я устал видеть, как армейцы забирают трофей. И сказал об этом сразу по приезде в Казань», — приводит слова Ратэн-Мэйса «Чемпионат».