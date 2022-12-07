Расходы на содержание бездомных собак в Казани составят в 2023 году почти 31 млн рублей

На содержание и регулирование численности животных без владельцев, отловленных с территории Казани, в 2023 году планируется выделить 30 млн 997 тыс. рублей, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает Комитет ЖКХ.

В описании к объекту закупки перечислены виды работ, на которые будут направлены средства. К ним относятся лечебно-профилактические мероприятия (вакцинация, дегельминтизация, дезинсекция), содержание животных без владельца в приюте 10 календарных дней до операции, а также после операции, стерилизация и кастрация собак. Кроме того, одна из статей расходов включает умерщвление бездомных животных, имеющих тяжелые неизлечимые заболевания или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, а также утилизация их трупов.

Срок оказания услуг — с 1 января по 31 декабря 2023 года. Также документы обозначают требования к приютам – вольерам, клеткам для животных разных видов, условия возврата животных в прежнюю среду обитания.

Напомним, в этом году подрядной организацией, занимающейся работой с бездомными животными в Казани, выступает «Зооцентр». Комитет ЖКХ этим летом отчитался, что за два года в столице Татарстана отловили и стерилизовали 7 тыс. 320 бездомных животных. Более 6 тыс. из них вернули в места прежнего обитания, еще 494 собаки, которых признали агрессивными, остались жить в приюте.