Расходы на сельские автобусные маршруты в РТ увеличились в два раза – до 300 млн рублей

В этом году затраты на субсидирование сельских автобусных маршрутов в Татарстане выросло до 300 млн рублей. В 2021-м эта сумма была вдвое меньше – 138 млн рублей, сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин на заседании президиума парламента.

«Была пролонгирована программа субсидирования сельских маршрутов. И ее финансирование в этом году увеличили более чем в два раза», – рассказал депутат.

По словам Тыгина, в два раза увеличилась и сумма на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан РТ. Так, если в 2021 году было выделено более 800 млн рублей, то в этом году предусмотрено около 1,6 млрд рублей.

На возмещение затрат, связанных с приобретением автобусов, а также на работу транспортных предприятий, направлено свыше 270 млн рублей, добавил парламентарий.

Кроме того, за два года для городов и районов республики по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» закуплено более 200 автобусов и троллейбусов.

Автомобильный и электрический транспорт Татарстана представляют свыше 50 перевозчиков различных форм собственности, включая 15 крупных автотранспортных предприятий.

Подвижной состав предприятий включает около 1,9 тыс. автобусов, 249 трамваев, 208 троллейбусов и 15 поездов метро. За прошлый год общественным транспортом республики перевезено более 325 млн пассажиров.