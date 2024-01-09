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Расходы на нацпроекты в России в 2024 году составят более 3 трлн рублей
В 2024 году на реализацию национальных проектов в России предусмотрено более 3 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный Минфин.
Больше всего средств в бюджете запланировано выделить на мероприятия нацпроектов «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Образование» и «Здравоохранение» — 890 млрд, 621,4 млрд, 237,2 и 283,8 млрд рублей соответственно.
Ранее стало известно, что за 11 месяцев 2023 года на реализацию нацпроектов в России было направлено более 2,5 трлн рублей. Это 84,5% от плановых значений.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
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