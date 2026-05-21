Расходы на дорожные работы в Татарстане вырастут до 20,3 млрд рублей

Кабинет министров Татарстана утвердил увеличение финансирования дорожных работ на 2026 год. Объем средств на приведение автомобильных дорог и искусственных сооружений в нормативное состояние вырос с 15,9 млрд до 20,3 млрд рублей.

В обновленных параметрах бюджета на ближайшие три года предусмотрены следующие объемы финансирования: в 2026 году – 51,7 млрд рублей, в 2027 году – 49,3 млрд рублей, в 2028 году – 49,5 млрд рублей.

Программа дорожных работ охватывает строительство и реконструкцию автомобильных дорог, капитальный ремонт действующих объектов, текущий ремонт, а также содержание дорожной инфраструктуры.

Ремонт дорог в Татарстане проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».