news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 21 мая 2026 08:32

Расходы на дорожные работы в Татарстане вырастут до 20,3 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм
Расходы на дорожные работы в Татарстане вырастут до 20,3 млрд рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кабинет министров Татарстана утвердил увеличение финансирования дорожных работ на 2026 год. Объем средств на приведение автомобильных дорог и искусственных сооружений в нормативное состояние вырос с 15,9 млрд до 20,3 млрд рублей.

В обновленных параметрах бюджета на ближайшие три года предусмотрены следующие объемы финансирования: в 2026 году – 51,7 млрд рублей, в 2027 году – 49,3 млрд рублей, в 2028 году – 49,5 млрд рублей.

Программа дорожных работ охватывает строительство и реконструкцию автомобильных дорог, капитальный ремонт действующих объектов, текущий ремонт, а также содержание дорожной инфраструктуры.

Ремонт дорог в Татарстане проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
#ремонт дорог татарстана #инфраструктура
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане подвели итоги конкурса «Лучшая управляющая компания»

20 мая 2026

Британскому радио пришлось извиняться за новость о смерти короля Карла III

20 мая 2026
Новости партнеров