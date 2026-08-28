Расходы консолидированного бюджета РТ за семь месяцев составили 349,7 млрд

Расходы консолидированного бюджета Татарстана в январе–июле 2026 года составили 349,7 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова.

Расходы республиканского бюджета за отчетный период составили 280,6 млрд рублей, местных бюджетов – 134,2 млрд рублей.

При этом из бюджета Татарстана муниципалитетам направили 65,1 млрд рублей межбюджетных трансфертов.

На социально-культурную сферу приходится 59% общего объема бюджетных расходов. Одним из крупнейших направлений остается образование. За семь месяцев расходы по этому направлению составили 113 млрд рублей по консолидированному бюджету.

На социальную политику за отчетный период направили 47 млрд рублей. Расходы на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования составили 71,5 млрд рублей.

Расходы местных бюджетов Татарстана за январь–июль выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 14,8 млрд рублей, или на 12%. На образование приходится 66% расходов муниципальных бюджетов.

Как подчеркнула Герасимова, все запланированные первоочередные и социально значимые расходы были полностью и своевременно профинансированы.