Расходы бюджета Казани в 2024 году составят более 41 млрд рублей

Расходы бюджета Казани на 2024 год будут равны доходам и составят 41,6 млрд рублей. Об этом на заседании Казгордумы заявил начальник финуправления города Ирек Мухаметшин.

Наибольшая часть расходов бюджет придется на социально-культурную сферу – 34,3 млрд рублей. Также, согласно опубликованным данным, 3,3 млрд рублей власти города потратят на общегосударственные вопросы, 1,6 млрд рублей – на ЖКХ и 1,5 млрд рублей предусмотрели на национальную экономику.

Помимо этого, в бюджете заложили средства на национальную безопасность (265,4 млн рублей), природоохранные мероприятия (83,8 млн рублей) и отрицательный трансферт (66,7 млн рублей).