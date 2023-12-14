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Расходы бюджета Казани в 2024 году составят более 41 млрд рублей
Расходы бюджета Казани на 2024 год будут равны доходам и составят 41,6 млрд рублей. Об этом на заседании Казгордумы заявил начальник финуправления города Ирек Мухаметшин.
Наибольшая часть расходов бюджет придется на социально-культурную сферу – 34,3 млрд рублей. Также, согласно опубликованным данным, 3,3 млрд рублей власти города потратят на общегосударственные вопросы, 1,6 млрд рублей – на ЖКХ и 1,5 млрд рублей предусмотрели на национальную экономику.
Помимо этого, в бюджете заложили средства на национальную безопасность (265,4 млн рублей), природоохранные мероприятия (83,8 млн рублей) и отрицательный трансферт (66,7 млн рублей).
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