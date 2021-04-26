Расходы бюджета Казани в 2020 году выросли на 3%

Расходы казанской казны в 2020 году выросли на 3% по сравнению с 2019 годом, до 28,1 млрд рублей. Большая часть из них пришлась на городскую «социалку». Об этом на шестой сессии Казгордумы озвучил руководитель Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин.

«Объем расходов бюджета составил 28 млрд 166 млн рублей, что на 3% выше показателей 2019 года», — отметил спикер.

Он добавил, что более 72% в структуре расходов пришлось на социальную сферу. Еще 17% средств казны ушло на городское хозяйство и более 9% на раздел «общегосударственные вопросы».