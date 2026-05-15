Расулзода заявил, что для Таджикистана Россия остается одним из ключевых партнеров

Для Таджикистана Россия остается одним из ключевых стратегических и инвестиционных партнеров. Об этом заявил Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на пленарном заседании «КазаньФорума».

«Придаем большое значение развитию финансового сектора и внедрению "зеленого" финансирования, включая выпуск "зеленых" облигаций. Рассматриваем это как ключевой элемент реализации масштабных инвестиционных проектов и обеспечение устойчивого роста», – сказал он.

Расулзода подчеркнул, что особую роль в сотрудничестве играют прямые контакты с регионами России, среди которых – Татарстан.

В частности, Таджикистан сотрудничает с Татарстаном в сфере машиностроения, нефтехимии и цифровизации.

«Наши отношения строятся на взаимном уважении и доверии, стремлении к расширению сотрудничества по новым направлениям», – отметил Премьер-министр.

По его словам, Казань за последние годы стала «настоящим символом глубокого доверия и созидательного партнерства России с исламским миром».

«Каждый визит в столицу Татарстана позволяет воочию увидеть плоды масштабных преобразований, которые служат вдохновляющим примером устойчивого социально-экономического прогресса», – заметил Расулзода.

Он убежден, что «КазаньФорум» – это не просто площадка для диалога, а международный центр притяжения, объединяющий представителей более 90 стран. «Он становится ключевым звеном в развитии исламских финансов, индустрии "Халяль" и новых транспортных коридоров», – заключил Премьер-министр Таджикистана.