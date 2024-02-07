Стоимость запаса охотресурсов Татарстана выросла на 80% за пять лет

По результатам зимнего маршрутного учета специалистов Госкомитета РТ по биоресурсам наметилась тенденция к росту численности практически всех видов животных, особенно таких ценных, как лось и косуля. Об этом сообщил сегодня на итоговой коллегии в Казани председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Фёдор Батков.

«Стоимость запасов охотничьих ресурсов составляет 2,7 млрд рублей, за последний год этот показатель вырос на 12,5%, а за пять лет – на 80%», — сообщил он.

По данным спикера, животный мир Татарстана достаточно разнообразен, 81 вид отнесен к охотничьим ресурсам.

«В позапрошлом году перечень охотничьих ресурсов пополнили такие виды, как марал и пятнистый олень, а уже в прошлом году комитетом установлена квота добычи оленя. Это стало возможным уже через 10 лет после первого выпуска этих животных. Такое впервые в новейшей истории Татарстана», — подчеркнул Батков.

Он заметил, что ещё «есть вопросы, которые требуют иных подходов в работе». В том числе это состояние массовых видов охотничьих ресурсов, таких как пернатая дичь и заяц русак.

«Квота добычи на эти виды не устанавливается, и они могут подвергаться значительным колебаниям численности в результате нерационального их использования. Численность куропатки, по данным учета 2023 года, составила более 152 тыс. особей, рост за пять лет составил почти 40%», — сказал руководитель природоохранного ведомства.

Он пояснил, что темпы прироста численности животных не везде одинаковы, а в некоторых угодьях отмечается значительное снижение отдельных видов.

«В охотничьих хозяйствах „Татохотрыболовобщества“ численность куропатки за это время снизилась на 40%. При этом число выданных разрешений на добычу выросло на 20%. Посмотрите, какой дисбаланс возникает. Это путь в никуда», — сказал Батков, обращаясь к специалистам, присутствующим в зале.

Фёдор Батков поручил регулировать число выдаваемых разрешений. При этом численность зайца русака увеличивается во всех охотничьих угодьях, однако темпы роста также отличаются.

«Максимальный рост отмечен в хозяйствах „Ак Барс“, „Глухарь“ и общедоступных угодьях Агрызского района», — заметил спикер.

В целом численность зайца-русака в 2023 году составила более 37 тыс. особей. Рост за пять лет составил 29%. Впервые в республике его численность превысила хозяйственно оптимальное значение.

«Обращаю внимание охотпользователей, эти ресурсы требуют большего внимания и более рационального использования, так как являются массовыми и очень востребованными», — подчеркнул Батков.

Итоговая коллегия Госкомитета РТ по биоресурсам проходит в здании Учебно-методического центра ФАС. В ее работе принимает участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.