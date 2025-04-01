«Растут доходы – растет потребление»: что будет с молочным рынком Татарстана

Татарстан планирует увеличивать производство молока. Для этого в республике строятся новые молочные комплексы. А чтобы избежать колебаний закупочных цен на сырое молоко, производителям и переработчикам рекомендовано заключать долгосрочные контракты. Вызовы и возможности в этой отрасли обсудили сегодня на круглом столе в Минсельхозпроде РТ.





В Минсельхозпроде РТ состоялся круглый стол Союза производителей молока Татарстана

Фото: agro.tatarstan.ru

Татарстан к 2030 году намерен нарастить производство молока до 2,6 млн тонн

Татарстан в этом году планирует увеличить производство молока до 2,3 млн тонн. А к 2030 году его объемы должны вырасти до 2,6 млн тонн, что на 320 тыс. тонн больше, чем в 2024-м, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на круглом столе Союза производителей молока РТ.

«За последние пять лет в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах производство молока увеличилось на 30%. В прошлом году республика по производству молока перешагнула планку в 2 млн 280 тыс. тонн – плюс 84 тыс. тонн, или 103,9% к 2023 году», – рассказал он.

По итогам прошлого года Татарстан занял первое место в России по производству молока. Вклад республики – 6,7% от общего объема. «Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. На душу населения производим выше нормы потребления, по молоку – на 61%», – отметил Зяббаров.

Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, установлены целевые показатели по животноводству до 2030 года. К этому периоду Татарстан должен довести объемы производства молока до 114% к уровню 2024 года.

Для этого планируется модернизировать животноводческие фермы и комплексы, построить новые объекты, а также внедрить передовые информационные технологии в молочном животноводстве, уточнил министр.

За последние шесть лет в республике уже построено 98 молочных комплексов и ферм на 65 тыс. коров. В том числе в прошлом году введено 16 молочных комплексов на 13,6 тыс. голов. Сейчас на разных стадиях реализации находятся еще 20 таких инвестпроектов на 15 тыс. коров.

По итогам прошлого года Татарстан занял первое место в России по производству молока Фото: agro.tatarstan.ru

«Закупочные цены на молоко в этом сезоне очень хорошие»

В прошлом году в Татарстане увеличилось производство молочной продукции на 3%, сыров – на 10%, обработанного молока – на 5,2%, рассказал глава Минсельхозпрода.

«При этом наблюдается снижение производства масла сливочного на 11,8% и кисломолочной продукции на 5,2%. Но, несмотря на это, ажиотажа по этой продукции в республике нет», – констатировал Зяббаров.

По его словам, закупочные цены на молоко в этом сезоне очень хорошие. По данным на февраль, в Татарстане закупочная цена на сырое молоко выросла до 46,47 рубля за килограмм без НДС. «Реализация у всех есть. Кто-то реализует в Татарстане, кто-то – за пределами. Такой ситуацией надо максимально воспользоваться, в том числе привести в соответствие молочные комплексы, провести модернизацию», – подчеркнул министр.

Зяббаров убежден, что «должен быть баланс между производителем и переработчиком молока». По его мнению, необходимо рассмотреть вопрос с CIP контрактами с фиксацией цены на месяц, квартал, полугодие.

«Изучайте возможности. В этом году у кого CIP контракты были, несмотря на то что цена по сырью рванула вверх, смогли договориться. И цена пропорционально увеличивалась, несмотря на то что она была зафиксирована», – обратился министр к производителям молока.

По мнению Дениса Пирогова, перспективным может стать биржевой механизм в реализации сырого молока Фото: agro.tatarstan.ru

«Когда избыток сырья на рынке, то цена падает до уровня, который вслух стыдно называть»

Чтобы избежать колебаний и скачков цен, Татмолсоюз уже несколько лет рекомендует производителям и переработчикам заключать долгосрочные контракты на поставку сырого молока.

«Пусть даже объем будет 30-50%, но такие контракты позволят значительно стабилизировать рынок сырого молока. Тем более если ориентироваться на спотовые поставки, где в «несезон» могут торговаться по космическим ценам. В конце 2024-го – начале 2025 года цены там выходили на сырое молоко до 55 и 60 рублей. Или когда избыток сырья на рынке, то цена падает до уровня, который вслух стыдно называть, – практически бесплатно», – заявил гендиректор Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов.

Он отметил, что в 2022 году закупочная цена на сырое молоко была «относительно выровненная». Среднее значение тогда по году составило 34,09 рубля за килограмм без НДС. А в 2023 году она снизилась на 7% – до 31,74 рубля.

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По словам Пирогова, во втором полугодии прошлого года произошел значительный рост цен. «Но, несмотря на это, средняя цена составила всего 38,14 рубля за килограмм. К уровню 2022 года рост составил 11%. При этом себестоимость производства 1 кг молока за 2024 год, по предварительным оценкам, составит 34–35 рублей за килограмм», – заметил он.

В этом году с учетом роста затрат себестоимость производства сырого молока может вырасти еще на 10–12% и приблизиться к значению 40 рублей, констатировал гендиректор Татмолсоюза.

«В связи с этим доходность сельхозпроизводителей остается на минимальном уровне. И некоторые высказывания, которые мы слышим о сверхдоходах сырьевиков, мягко говоря, некомпетентны», – подчеркнул он.

По мнению Пирогова, перспективным может стать биржевой механизм в реализации сырого молока. «У нас биржевой механизм тестируется. Такая торговля сырого молока начинает развиваться. В прошлом году первые торги проводились, такой опыт есть», – сообщил он.

Артем Белов отметил, что потребление молочной продукции в прошлом году выросло на 3%, за январь этого года – на 4% Фото: agro.tatarstan.ru

«Во втором полугодии 2025 года должен вырасти спрос на молочную продукцию»

В России произошла корректировка цены на сырье и начал восстанавливаться спрос на готовую молочную продукцию, рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

«В 2023 году столкнулись со снижением цены на сырье, стабильными ценами на молочную продукцию, но при этом с серьезным ростом себестоимости. Себестоимость серьезно выросла в сырье и переработке и довольно серьезно снизились доходы в сырьевом секторе и переработке. Сейчас началась корректировка по сырью, но переработка во многом не отыграла рост цены сырья», – заявил он.

Гендиректор Союзмолока отметил, что потребление молочной продукции в прошлом году выросло на 3%, за январь этого года – на 4%. «Но в феврале и марте было достаточно серьезное снижение объемов потребления. И замедление продаж в торговых сетях было достаточно существенное. Это привело к серьезному росту запасов. В январе рост запасов составил 4%, в марте – 5%», – подчеркнул он.

В конце февраля запасы питьевого молока выросли на 14%, кефира – на 6%, сливок – 30%, сливочного масла – на 62%, сыров – почти на 4%.

В России произошла корректировка цены на сырье и начал восстанавливаться спрос на готовую молочную продукцию Фото: agro.tatarstan.ru

«Запасы накапливаются, а спрос привстал. По сырью в январе-феврале достаточно неплохой прирост. В прошлом году видели замедление объемов производства молока – 2%. Можно ли рассчитывать на то, что рост производства увеличится? Скорее – нет. В лучшем случае оно сохранится на том же уровне. Это связано с тем, что декабрь и январь были аномально теплыми в большинстве регионов. Это повлияло на то, что в зимний период мы увидели серьезное сокращение продуктивности коров», – сказал Белов.

По его мнению, во втором полугодии 2025 года должен вырасти спрос на молочную продукцию в результате повышения доходов населения. Однако в будущем отрасль столкнется с серьезным вызовом, связанным с ростом ключевой ставки, что может замедлить производство сырого молока, заметил гендиректор Союзмолока.

«Молоко – очень чувствительная к росту доходов категория. Растут доходы – растет потребление. Падают доходы – потребление корректируется», – резюмировал он.