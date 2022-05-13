Растущий в Зеленодольске дуб-великан внесен в Национальный реестр деревьев-памятников

Фото: «Зеленодольская правда»

Дуб-великан, растущий в Зеленодольске на улице Заводская, внесен в Национальный реестр всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Могучее дерево растет между двумя зданиями неподалеку от проходной завода имени Горького, его диаметр — 1,36 метра, пишут «Новости Зеленодольска».

На необычное растение указал краевед Владимир Луканин, дом которого когда-то стоял около дуба. Он буквально вырос под кроной этого дерева.

Луканин был убежден, что дерево старше Петра I. В 2015 году он выразил пожелание, чтобы дубу присвоили статус «Памятника живой природы». А после смерти краеведа неравнодушные к истории города люди начали называть это дерево дубом Луканина.

На днях стало известно, что сертификационная комиссия, курирующая старовозрастные деревья России, включила дуб Луканина в Национальный реестр.

Анкета №1175 от 28 апреля 2022 года о присвоении соответствующего статуса будет размещена на rosdrevo.ru после 15 мая. В роли заявителя выступил Алексей Тюрин, утвердил заявку председатель сертификационной комиссии — кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Пальчиков.

Теперь зеленодольский дуб оказался в одном перечне с такими памятниками живой природы, как Шаляпинская ель в Ставропольском крае и Пушкинский дуб во Владимирской области, отмечает издание.