Растим таланты на родной земле: в Казани стартовал проект театра Табакова

Фото: © Эльза Валиуллина / «Татар-информ»

Сегодня в Национальной библиотеке Татарстана состоялось занятие театрально-просветительского проекта «ТОТ — регионам» Московского театра Олега Табакова, Театральной школы Олега Табакова и ОХК «Уралхим», который реализуется под девизом «Растим таланты на родной земле». Инициатива призвана раскрыть таланты молодых артистов и вдохновить их на дальнейшие свершения в области искусства.

Мастер-класс провели ведущие артисты театра Табакова: Алена Лаптева, Владислав Миллер и Артур Касимов. В нем приняли участие воспитанники театральных и творческих студий Казани «Апуш», «Оперение», «Ерашок», а также творческий коллектив Dream Team из лицея №178.

Участники мастер-класса выполняли упражнения, направленные на развитие воображения, внимания, памяти, пространственного восприятия, ощущения темпа и ритма. Опытные актеры помогли им показать свой творческий потенциал.

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В конце мастер-класса ребята могли задать любые вопросы профессиональным актерам. Наиболее часто звучал вопрос о продолжительности актерской карьеры. Артисты ответили, что они уже 22 года на сцене, что приятно удивило участников занятия.

Интересовало пришедших на встречу и то, как можно попасть в школу Табакова. Артисты пояснили, что школа Табакова принимает учащихся после окончания девятого и десятого классов, и это дало цель многим присутствующим.

После завершения мастер-класса для его участников прозвучали слова одобрения от проведших его артистов. Многие из ребят выразили желание продолжать заниматься театральным искусством — они мечтают стать профессиональными актерами.

Автор материала — Эльза Валиуллина.