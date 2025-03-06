«Растет число заболевших и запущенных случаев»: какова ситуация с глаукомой в РТ

Ежегодно 6 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. Об актуальной картине болезни в Республике Татарстан рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В мире проживает около 100 млн человек, которые знают о том, что больны глаукомой. Специалисты склоняются к тому, что на самом деле больных в два раза больше. Каждый пятый слепой на планете ослеп из-за глаукомы. В России количество глаукомных пациентов – 1 млн 300 тыс. человек. Это сопоставимо с населением небольшой европейской страны. По данным 2024 года, в Татарстане 36039 человек живут с глаукомой», – рассказала заслуженный врач Татарстана, главный внештатный специалист-офтальмолог Управления здравоохранения Казани Елена Жиденко.

По словам врача, в прошлом году впервые глаукома была выявлена у 2,3 тыс. татарстанцев. В предыдущие годы список заболевших глаукомой пополнялся на 1-1,5 тыс. человек в год. Продолжительность жизни увеличивается, и вместе с тем возрастает количество людей, страдающих глаукомой, поскольку это заболевание чаще встречается у пожилых людей.

«Перспективы оптимистичны. С 2023 года появилась возможность выписывать пациентам бесплатные препараты от глаукомы. В районах РТ появляется аппаратура, способная выявлять болезнь на начальных стадиях. Высокотехнологические приборы, которые раньше были только в Республиканской больнице, появились в Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах. Крупные города приравниваются к Казани по обеспечению. Конечно, таким оборудованием нельзя оснастить каждый кабинет офтальмолога, но те, кому необходимо, будут направлены на глубокую диагностику», – рассказала Елена Жиденко.

Специалисты отмечают, что врач может определить глаукому и без специальной аппаратуры. Диагноз ставится по осмотру глазного дна. Этой методикой должен владеть каждый врач в любой поликлинике, этому обучают в медицинских вузах.

«Заболевание распространено среди лиц преклонного возраста. То есть пациенты должны наблюдаться не только у офтальмолога, но и у терапевта, кардиолога, невролога и прочих специалистов. По данным исследований, в 85% пациенты с глаукомой имеют соматическую патологию: гипертония, атеросклероз. Их лечение имеет большое значение и для атрофии зрительного нерва», – сказала заведующая глаукомным кабинетом Республиканской клинической офтальмологической больницы Ольга Зверева.

Средний возраст глаукомных больных – 55 лет. Однако встречаются и случаи врожденной, юношеской глаукомы. Доля детской заболеваемости в общих показателях невелика и достигает примерно 1%. У маленького пациента неправильная анатомия глаза исправляется хирургическим путем. У детей нарушение ярко проявляется внешне, и они попадают к врачу вовремя. У взрослых пациентов ситуация часто бывает иной.

«В основном мы выявляем глаукому на 2-3 стадии. По данным статистики, в Республике Татарстан снизилось число пациентов с глаукомой начальной фазы. Их стало меньше половины. По России запущенных случаев около 75%. Наиболее распространенной является первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ). Этот вид бессимптомен, его может определить только врач, а пациенты должны быть особенно активны в возрасте 50 лет, когда болезнь еще не имеет клинических проявлений. Мы приветствуем любую инициативу потенциального пациента», – сказала Ольга Зверева.

Специалисты напомнили о важности прохождения диспансеризации. В рамках общего осмотра офтальмолог измеряет глазное давление лицам от 40 лет.