«Растения без стресса»: как местные томаты появились на полках торговой сети

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Астраханский тепличный комплекс на 10 гектарах с помощью искусственного интеллекта ежегодно выращивает 7,5 тыс. тонн томатов, которые поступают на прилавки торговой сети от Мурманска до Красноярска. Локальный производитель рассказал, как смог стать одним из флагманов российского овощеводства.

По данным Минсельхоза России, более 90% всех отечественных томатов в открытом грунте выращивают в трех регионах — Кабардино-Балкарии, Астраханской и Волгоградской областях.

Тепличный комплекс «Кедр» в поселке Ильинка Астраханской области появился в 2017 году. Сегодня там на 10 гектарах выращивается порядка 7,5 тысяч тонн томатов ежегодно.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

«Кедр» — третье хозяйство в России с технологически оснащенными теплицами последнего поколения. Все параметры — от температуры до уровня CO₂ и освещенности — находятся под контролем искусственного интеллекта.

Валентина Гончарук, агроном-технолог хозяйства, отмечает, что климат в теплицах должен быть стабильным, без скачков и перегревов.

«Главное — отсутствие стресса у растений. За счет этого томаты получаются плотными, насыщенными и дольше хранятся», — сказала она.

В отличие от многих хозяйств, где использует обедненную артезианскую воду, сельхозпроизводитель применяет волжскую, прошедшую фильтрацию и отстаивание. Такой эко-подход позволяет сохранить минеральный состав и улучшить вкус продукции. Сегодня только 5-6 теплиц в России используют подобный метод.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

В сезон вручную высаживается до 300 тысяч семян. Через 25 дней после пикировки растения попадают в производственные блоки. Урожай также собирается вручную: до 70 тонн в день усилиями 60 работников. После сортировки томаты распределяются по категориям зрелости и качества, упаковываются и отправляются в регионы.

Для обеспечения свежести томатов в торговых точках на предприятии действует комплексная система контроля качества, охватывающая все этапы — от сбора и упаковки до хранения и отправки. Особое внимание уделяется соблюдению температурного режима при хранении и перевозке продукции.

Томаты круглый год поступают напрямую от производителя на прилавки ритейлера — от Мурманска до Красноярска.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

«В 2024 году мы обновили позиционирование бренда на платформу "Настоящий вкус ваших эмоций". Это отражает наш подход к формированию ассортимента и работе с поставщиками», — рассказывают в «Пятерочке».

«Сеть получает три основных сорта — среднеплодный красный томат, Грандис и коктейльный гибрид с повышенной сахаристостью и плотной мякотью. Тот самый узнаваемый и любимый "вкус из детства", — добавляет производитель. — Он был отобран по итогам профессиональных дегустаций и уже стал одним из самых популярных томатов».

По данным ритейлера, томаты пользуются большим спросом у покупателей и занимают более трети от всех продаж категории «Овощи и фрукты». При этом продукция СТМ составляет около трети этого объема.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

«Локальные производители — наше приоритетное направление. Треть покупателей, по данным наших опросов, хочет видеть на полке продукцию, выращенную внутри страны или в близлежащем регионе, — подчеркивают в торговой сети. — Это и "родной" вкус, и быстрая логистика, и поддержка регионального бизнеса».

Астраханская область хорошо подходит для тепличного хозяйства, что создает условия для выращивания овощей круглый год. В ТК «Кедр» сегодня работают 230 человек, большинство — местные жители из Ильинки и соседнего поселка Красные Баррикады.

Сотрудничество с торговой сетью ведется на условиях агроконтракта, что дает астраханскому сельхозпроизводителю возможность эффективно распределять имеющиеся ресурсы. Следующий шаг развития сотрудничества – стратегическое партнерство с сетью.

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

«Федеральный контракт — это ключ к устойчивости, — говорит Элах Боршигов, первый заместитель генерального директора тепличного комплекса. — Мы знаем, что вырастим, сколько продадим и по какой цене. Это исключает влияние рыночной турбулентности и позволяет точно рассчитать норму доходности».

При расширении производства мощности комплекса могут быть увеличены в несколько раз. Это даст региону новые рабочие места и усилит статус агрария на юге России.

Для ритейлера это возможность обеспечить стабильный ассортимент, а для производителя — предсказуемость и доступ к широкой полке. И если сегодня речь идет о 10 гектарах и 7500 тоннах продукции, то в перспективе — о полноценном агрохабе, который может стать моделью для других регионов.