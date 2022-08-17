Рассрочка платежа или арест техники: как приставы взыскивают с казанцев долги по ЖКХ

Рейд по должникам за услуги ЖКХ сегодня провели судебные приставы Приволжского района Казани. Вместе с представителем управляющей компании исполнители навестили троих человек – у каждого накопился внушительный долг за квартплату.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Чтобы застать должников дома, приставы вышли в рейд в шесть часов вечера. Однако поймать им удалось лишь одного. Хозяйка квартиры дома по улице Сыртлановой попалась исполнителям первой. У женщины накопился долг по ЖКХ на сумму в 160 тысяч рублей. Ей пошли навстречу и предложили сделать рассрочку на погашение задолженности.

«Мы поговорили с должником и пришли к выводу, что будем составлять договор реструктуризации. Она должна будет обратиться в управляющую компанию и будет перед ними погашать задолженность. Также мы арестовали имущество – телевизор и холодильник», – рассказала судебный пристав-исполнитель Приволжского РОСП Алина Валеева.

По второму адресу застать приставам никого не удалось. Соседка должника рассказала, что мужчину видит нечасто. Приставы оставили ему извещение с требованием как можно быстрее прийти в районное отделение приставов.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Долг третьего должника по услугам ЖКХ едва превысил 200 тысяч рублей. Застать хозяина квартиры тоже не удалось, дверь открыл их сосед по комнате. Единственное, что приставы смогли сделать, это арестовать технику и оставить требование о явке в РОСП.

Всего с начала года приставам Приволжского района удалось взыскать с должников более 24 млн рублей по ЖКХ. Приставы напоминают, что для погашения долга они могут применять различные меры – от ареста имущества до запрета выезда за границу.