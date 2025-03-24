«Рассматриваем город как зеленый каркас»: за 15 лет Казань увеличила долю парков в 5 раз

От инклюзивного бульвара на Серова до обновления сквера на Миславского – Казань продолжает инвестировать в преображение городских общественных пространств. Какие изменения ждут парки и скверы столицы в этом году и какие суммы будут выделены на эти цели, рассказали на деловом понедельнике в мэрии. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Ильсур Метшин: «В прошлом году рекордное количество благоустройства мы провели в рамках подготовки к саммиту БРИКС»

Фото: kzn.ru

За 15 лет в Казани обустроили 54 новых парка и сквера

Доля благоустроенных парковых зон в Казани за 15 лет увеличилась в пять раз. В городе построили 54 новых парка и сквера, помимо этого привели в порядок уже имеющиеся. Об этом на сегодняшнем деловом понедельнике в казанской мэрии рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Саляхутдинов.

На 2024 год площадь благоустроенных общественных пространств составляет 625 га.

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Саляхутдинов также отметил, что всего за 15 лет в Казани высадили 822 тыс. деревьев, 670 тыс. кустарников и 921,5 тыс. кв. м цветников. В этом году планируется высадка более 18 тыс. деревьев.

«Мы сейчас занимаемся не только скверами и парками, мы рассматриваем Казань как зеленый каркас, чтобы системная работа приводила к улучшению экологии повсеместно по всему нашему городу. В прошлом году рекордное количество благоустройства мы провели в рамках подготовки к саммиту БРИКС, но и в этом году, благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», удалось получить дополнительные финансовые средства», – отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, комментируя доклад коллеги.

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Благоустройство инклюзивного бульвара по улице Серова продолжится

Одним из ключевых проектов благоустройства в 2025 году станет бульвар по улице Серова в Московском районе, сообщил Саляхутдинов. На реализацию его третьей очереди, согласно данным презентации председателя Комитета внешнего благоустройства, будет выделено 200 млн рублей.

В 2024 году был завершен первый этап благоустройства бульвара площадью 1,7 гектара. Пространство полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья: появились игровые площадки для детей разных возрастов, сенсорный сад, событийная зона, площадка для игры бочче, спортивная площадка, зона тихого отдыха и тактильная тропа.

«При проектировании бульвара была проведена масштабная подготовительная работа по вопросу инклюзии. Мы изучали опыт других городов – Москвы, Санкт-Петербурга, проводили обсуждения, встречи с представителями казанских обществ инвалидов, благотворительных фондов, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья», – отметил докладчик.

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В этом году работы продолжатся на участке от остановочной площадки до водоема (около 1 гектара). Здесь появятся зона для занятий по жестовому языку, общественный огород, площадка для игр с водой, лесная зона и специальные велодорожки для маломобильных жителей. Помимо этого, после общественного обсуждения было решено нанести на скамейки светоотражающую пленку, чтобы они не сливались с флорой парка и не стали препятствием для людей с ОВЗ.

При поддержке ПАО «СИБУР Холдинг» также планируется строительство многофункционального павильона для мероприятий по экологическому просвещению и специализированного велопроката для маломобильных людей.

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Стартует третья очередь преображения Чайковых озер

Благоустройство территории Малого и Большого Чайковых озер стало настоящим глотком свежего воздуха для всего окружающего микрорайона. Еще недавно эта местность представляла собой печальное зрелище: заброшенная территория, поросшая сорняками, заваленная мусором и практически недоступная для прогулок и отдыха. Сегодня же территория вокруг Малого Чайкового озера является первым в республике прибольничным парком, открытым не только для пациентов близлежащих медицинских учреждений, но и для всех желающих. Здесь созданы комфортные условия для прогулок и восстановления сил на свежем воздухе.

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Работы по благоустройству территории Большого Чайкового озера стартовали в прошлом году и тоже уже принесли свои плоды. В парке появились зоны отдыха со скамьями, смотровые площадки. Была создана новая пешеходная связь с улицей Адоратского, что сделало парк более доступным для жителей.

В 2025 году процесс преображения Чайковых озер продолжится. Малое Чайковое обогатится МАФами, новыми скамейками и урнами, а также элементами детской зоны. На Большом Чайковом появится еще одна смотровая площадка, с которой откроется вид на озеро. На эти цели выделят 24,5 млн рублей.

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Новый облик сквера Миславского

В самом центре Казани в этом году также развернется масштабная работа по благоустройству сквера, расположенного на улице Миславского. Играющий роль зеленого буфера и одновременно служащий транзитной зоной, он окружен значимыми для города историческими и административными зданиями. Ежедневно через него проходил большой поток пешеходов. Кроме того, с его территории открывается вид на объекты культурного наследия – типографию Харитонова и Национальный музей РТ.

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Принято решение о комплексном благоустройстве сквера, которое затронет все его ключевые элементы. Планируется полностью обновить фонтан, являющийся центральным элементом сквера, заменить старые и изношенные дорожки на современные и удобные для пешеходов, установить современное освещение, а также высадить деревья, кустарники и цветы.

На реализацию этих планов выделено 80 миллионов рублей.

Детскую площадку у нового здания театра Камала планируют открыть в этом году

Также в этом году планируется завершить строительство детской площадки у нового здания театра им. Г. Камала, рассказал Игорь Саляхутдинов.

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«Уже проведены работы по вертикальной планировке территории, бетонированию основания дорожек, прокладке инженерных сетей», – отметил он.

Площадку украсят тематическими элементами, связанными с фауной озера Нижний Кабан. Так, здесь появятся фигурки местных птиц – серой цапли и чомги.

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«Территория будет включать в себя разнообразные зоны для отдыха, лесной фонтан, зону водных игр, схожую с той, что стала популярной в начале набережной [озера Нижний Кабан], тактильные тропы, зону отдыха с навесом, зону театральных эффектов», – добавил докладчик.

Проектом также предусмотрено обильное озеленение территории.

«За апрель мы должны хорошенько убраться»

Благодаря ранней весне городские службы уже приступили к уборке улиц и дорог, а также парков и скверов. Работы ведутся в интенсивном режиме, это в том числе чистка от пыли, мойка переходов, сбор мусора и ворошение остатков снега. При этом, подчеркнул Саляхутдинов, объем задач большой, и традиционный общегородской субботник служит необходимым инструментом для подготовки к летнему сезону.

Игорь Саляхутдинов отметил, что доля благоустроенных парковых зон в Казани за 15 лет увеличилась в пять раз Фото: kzn.ru

В связи с благоприятными погодными условиями дату субботника решено перенести на более ранний срок – 19 апреля. Подробная информация о времени и месте проведения будет сообщена дополнительно.

Мэр Казани поддержал это решение, подчеркнув важность мероприятия для подготовки города к летнему сезону и к празднованию 80-летия Великой Победы.

«Нам нужно выходить и, как мы привыкли, всем миром убраться, навести порядок с тем, чтобы встретить новый летний сезон, а самое главное, нашу Великую Победу, ухоженным, чистым городом. Вот наша дата – это начало майских праздников, за апрель мы должны хорошенько убраться», – призвал Метшин.

Он обратился к руководителям промышленных предприятий, учебных заведений, школ, детских и дошкольных учреждений, управляющим компаниям, собственникам зданий, офисам, банкам и лечебным учреждениям с призывом принять активное участие в уборке города.