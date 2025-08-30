«Рассказываем о подвиге их отцов»: в Казани прошел праздник для детей участников СВО

Сегодня, в честь Дня Республики Татарстан и предстоящего Дня знаний, на территории комплекса «Туган Авылым» прошло торжественное мероприятие для детей бойцов СВО. Поздравить ребят с праздником пришли почетные гости, в том числе Герой России Расим Баксиков.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Уважаемые дети, передавайте привет вашим отцам. Я вас поздравляю с замечательными праздниками. Уважаемые мамы, хочу сказать вам спасибо, за вашу стойкость и терпение. Всевышний не посылает нам тех испытаний, которые мы не можем вынести. Надо ежедневно стремиться к тому, чтобы твое чадо выросло в достойного человека. И наши матери, и вы теперь неплохо справляются, справлялись и будут справляться, потому что в своей республике недостойных людей я не видел», – обратился к собравшимся Расим Баксиков.

Развлекали детей ведущие и аниматоры. Для них также накрыли стол с угощениями. На празднике волонтеры «Молодой Гвардии» организовали свою интерактивную площадку: обустроили переносную выставку СВО. С собой они принесли экспонаты, в том числе вещи, привезенные с фронта.

«"Молодая гвардия" представила музей спецоперации. Здесь у нас различные экспонаты, в их число вошли как вещи, привезенные с СВО, так и вещи, которые мы производим в нашем гуманитарном центре, для наших бойцов. Например сублимированные супы, окопные свечи и многое другое. Дети подходят, интересуются, мы их в этом интересе поддерживаем, рассказываем о том, какие подвиги их родители совершают сейчас в зоне проведения СВО», – поделился Азим Арсланов.