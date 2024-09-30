«Расскажите детям об опасности огня»: МЧС напомнило об опасностях холодного периода

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 12 из 43 районов Татарстана наблюдается увеличение числа смертей на пожарах. В некоторых районах этот показатель достиг невероятной отметки в 300%. При этом, в сравнении с предыдущим годом, общий уровень пожаров в республике снизился на 24%.

«Рост смертности наблюдается в Спасском, Черемшанском, Чистопольском районах, и особенно этот уровень высок в Зеленодольском, Нурлатском, Ютазинском районах и в Набережных Челнах», — рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» замначальника Управления надзорной деятельности и практической работы ГУ МЧС России по РТ Олег Маринин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Как отметил представитель ведомства, несмотря на общее снижение числа пожаров, их количество возросло в определенных районах, включая Бавлинский, Камско-Устьинский, Нурлатский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский районы, а также в столице Татарстана.

«Всего, к сожалению, на пожаре погибло 70 человек, травмировано 146, ровно как в прошлом году», — поделился Олег Маринин.

Олег Маринин Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На данный момент Татарстан входит в пожароопасный осенне-зимний период. Основные причины возникновения пожаров в этот период — неосторожное обращение с огнем (примерно половина всех случаев), нарушения в устройстве и эксплуатации электрического оборудования, неправильное использование печей и поджоги (20 случаев в сентябре текущего года).

«Анализ пожаров показывает, что с наступлением осенне-зимнего периода возрастает количество пожаров. За сентябрь 2024 года на территории республики зарегистрировано 334 пожара, на которых погибли два человека, восемь человек получили травмы», — отметил спикер.

Представитель ведомства также дал основные рекомендации по предотвращению пожаров. Важно обратить внимание на указанные причины возникновения пожаров и статистику смертности, отметил он.

Также необходимо уделить внимание детям. Важно разъяснить им опасность игры с огнем. В текущем году, помимо 70 взрослых граждан, погибли еще три ребенка.

«Объясните детям, что ни в коем случае нельзя ради игры без взрослых разводить костры, играть со спичками и зажигалками. А также то, что при пожаре ни в коем случае нельзя никуда прятаться», — предупредил Олег Маринин.