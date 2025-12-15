«Расскажи мне, что случилось?»: в Свияжске откроется выставка-детектив о меди

В Музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» 17 декабря в 14:00 откроется выставка-детектив «Расскажи мне, что случилось?», посвященная меди и ее роли в жизни человека, искусстве и науке.

Выставка создана в сотрудничестве с художниками из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля и объединяет художественные, научные и экспериментальные подходы к изучению меди. Сквозная идея проекта – превращение привычных медных предметов в произведения искусства с помощью химических и физических процессов.

Выставочное пространство выстроено в форме черно-белого комикса. По сюжету с выставки пропадает подсвечник, и куратор вместе с музейным котом отправляется на его поиски.

В экспозиции представлены предметы из медных сплавов, найденные на территории Свияжска, а также современные художественные работы: инсталляции, скульптурные объекты и мультимедийные проекты.

Среди ключевых экспонатов – скульптурный эксперимент «Точка кристаллизации» Айгуль Актаевой, арт-серия «Коллекция» Татьяны Макаровой, панно из горячей эмали, вдохновленные археологическими находками Свияжска, и проект «Цвета побежалости» Елены Кузнецовой, созданный из обработанных огнем медных лент.

Инсталляция «Медь, которая помнила» команды «Blast!Engineering» посвящена электрической революции XIX века и позволяет посетителям через прикосновение запускать аудиозаписи с историческими фактами. Также в экспозиции представлены проект «Миры» Екатерины Ивановой-Остапенко и мультимедийные мифологические колокола московских художниц Полины Музыки, Евы Хан и Екатерины Мартыш.

Для гостей из Казани будет организован бесплатный трансфер до Свияжска и обратно.

Экспозиция будет работать до 15 марта.