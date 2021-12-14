Первый наставник казанского «Динамо» объяснил, как клуб стал «Зенитом»
Первый тренер казанского волейбольного «Динамо» Виктор Сидельников рассказал изданию «Советский спорт», как клуб стал «Зенитом».
Специалист объяснил, что идея переименования «Динамо» обсуждалась еще при нем, а он работал в Казани с 2001 по 2008 год.
«Я в Казани „Зенит“ не застал, но идея обсуждалась еще при мне. Была встреча руководителей „Газпрома“ и его дочерних предприятий, приезжал Алексей Миллер, с ним Президент республики Минтимер Шаймиев общался», — отметил он.
Тренер вспомнил, что решение было принято после проведения показательного турнира школьников и команд Суперлиги, свидетелем которого был Миллер.
«Для них (руководителей „Газпрома“ — прим. Т-и) устроили показательный турнир школьников и команд Суперлиги. После матчей я Миллеру золотую медаль чемпионата России и маленькую копию кубка за победу в Лиге чемпионов подарил. На переговорах о возможном спонсорстве со стороны «Газпрома» Алексей Борисович сказал, что компания финансирует только клубы под брендом «Зенита». Со следующего сезона выступали уже под этим названием», — добавил Сидельников.