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«Рассказ о неравнодушных людях»: в Казани наградили журналистов за работы об НКО
В Общественной палате Татарстана подвели итоги конкурса «Лучшее освещение деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций Республики Татарстан».
«Конкурс проходит уже не первый год. Мы видим все большую активность СМИ. Важно рассказывать о труде неравнодушных людей, которые участвуют в общественной жизни и помогают другим. Мы создаем модель поведения, где показываем, что нельзя быть равнодушным к другим людям. В этом играют большую роль некоммерческие организации», – отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.
Наградами отмечены журналисты за публикации в интернете, сюжеты на телевидении и на радио.
«Это конкурс неравнодушных журналистов. К теме благотворительности, деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций нужно быть расположенным. Важно раскрывать потенциал в некоммерческом секторе. Он всегда дает интересные примеры для публикаций. Это всегда рассказ о помощи людям», – добавила Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.
Она подчеркнула, что с каждым годом проведения конкурса участников становится все больше. При этом сами социально ориентированные некоммерческие организации уже давно выступают надежным партнером государства в таких сферах, как социальная защита, образование и многих других.
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