Рассказ девочки из РТ отметили на конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

Работа юной жительницы Татарстана вошла в число 175 лучших работ о России на VI Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине». Торжественная церемония награждения состоялась 7 июня 2024 года в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» в лектории Российского общества «Знание».

Конкурс проводится с 2018 года, за годы его проведения в нем приняло участие более 16 тыс. детей и подростков из всех 89 регионов и 70 стран, охват вовлеченных в проект родителей и учителей превысил 50 тыс. человек. В состав Почетного жюри конкурса входят Мария Захарова (ДИП МИД), Ярослав Нилов (Госдума), Дмитрий Поликанов (Россотрудничество), Елена Беликова (Роспатриотцентр) и другие.

В этом году из Республики Татарстан получено 126 работ, 1 из которых вошла в список «175 лучших работ о России». Это работа Башаровой Сумбэль, воспитанницы детского сада №6 из города Агрыз. Сумбэль в своей текстовой работе рассказала об истории города Железнодорожников.

В своих видеороликах и текстовых страницах-презентациях участники из Республики Татарстан рассказали об истории республики, её традициях, памятных и интересных местах. Благодаря им тысячи участников из других регионов и стран узнали о красоте и культурном богатстве вашего региона.