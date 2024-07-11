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Общество 11 июля 2024 10:45

Рассказ девочки из РТ отметили на конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

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Работа юной жительницы Татарстана вошла в число 175 лучших работ о России на VI Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине». Торжественная церемония награждения состоялась 7 июня 2024 года в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» в лектории Российского общества «Знание».

Конкурс проводится с 2018 года, за годы его проведения в нем приняло участие более 16 тыс. детей и подростков из всех 89 регионов и 70 стран, охват вовлеченных в проект родителей и учителей превысил 50 тыс. человек. В состав Почетного жюри конкурса входят Мария Захарова (ДИП МИД), Ярослав Нилов (Госдума), Дмитрий Поликанов (Россотрудничество), Елена Беликова (Роспатриотцентр) и другие.

В этом году из Республики Татарстан получено 126 работ, 1 из которых вошла в список «175 лучших работ о России». Это работа Башаровой Сумбэль, воспитанницы детского сада №6 из города Агрыз. Сумбэль в своей текстовой работе рассказала об истории города Железнодорожников.

В своих видеороликах и текстовых страницах-презентациях участники из Республики Татарстан рассказали об истории республики, её традициях, памятных и интересных местах. Благодаря им тысячи участников из других регионов и стран узнали о красоте и культурном богатстве вашего региона.

Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» организован АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» совместно с Комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Министерством иностранных дел, Россотрудничеством, фондом «Русский мир», Роспатриотцентром, Московским педагогическим государственным университетом и проводится в рамках проекта «Россия глазами детей и молодежи» при поддержке Фонда президентских грантов. Участники конкурса выбирают наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика или текстовой страницы-презентации. С работами всех участников конкурса можно ознакомиться на сайте Организатора по поиску на карте, а также в наших социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, YouTube). Запись трансляции церемонии награждения победителей на YouTube канале конкурса.
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