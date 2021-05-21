«Расширять производство и выпуск продукции»: Минниханову доложили о показателях ТАИФ

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи, с подключением руководителей «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и материнской компании. В своем докладе генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов отметил, что 2020 год вошел в историю группы как один из самых тяжелых. Пандемия коронавируса заставила радикально изменить подход к ведению бизнеса и адаптироваться к обстоятельствам.

«Несмотря на трудности, компании группы "ТАИФ" не прекращали производственную деятельность, что позволило выполнить все социальные обязательства перед работниками и партнерами. Благодаря быстрому реагированию, отлаженному механизму бизнес-модели и накопленному запасу прочности компаниям группы ТАИФ удалось избежать катастрофических последствий», — сказал Шигабутдинов.

Как следует из отчетов группы компаний, в 2020 году «Нижнекамскнефтехим» получил прибыль в 4,4 млрд рублей, хотя годом ранее она составляла 23,7 млрд рублей, а в 2018 году – 24,2 млрд рублей.

Что касается «Казаньоргсинтеза», то прибыль этого предприятия в 2020 году составила 8,6 млрд рублей. Для сравнения – в 2019 году она составляла 11,6 млрд рублей, а в 2018-м – 19,9 млрд рублей.

Тем не менее Рустам Минниханов положительно оценил результаты работы группы «ТАИФ» в прошлом году.

«Многие проекты позволяют не только нарастить объемы производства, но и получить более высокое качество продукции. Это касается и работ по модернизации производства ПАО «Казаньоргсинтез», создания собственных энергетических мощностей. В целом все это дает серьезные положительные результаты», — сказал Президент Татарстана.

Рустам Минниханов также подчеркнул: сегодня важно знать, какие высокотехнологичные маржинальные проекты могут реализовываться с помощью современных, в том числе цифровых, технологий.

Президент Татарстана поблагодарил руководство группы «ТАИФ», акционеров и трудовые коллективы за слаженную работу и вклад в развитие экономики Татарстана.

«В современных условиях важно не просто присутствовать на рынке, но и расширять производства, осваивать выпуск новой продукции, увеличивать заработную плату работников — все это направлено на рост благосостояния наших граждан, улучшение качества жизни в целом», — сказал Рустам Минниханов.

Президент Татарстана высоко оценил вклад компаний группы «ТАИФ» в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Затем состоялось заседание совета директоров АО «ТАИФ», в котором также принял участие Рустам Минниханов. По предложению Президента Татарстана председателем совета директоров вновь избран Альберт Шигабутдинов, его заместителем переизбран Рустем Сультеев. Также подтверждены полномочия генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова.

В апреле 2021 года крупнейшие нефтехимические комплексы России «СИБУР» и «ТАИФ» заявили о слиянии активов на базе «СИБУР Холдинга». В новой компании акционеры АО «ТАИФ» получат долю в 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы. В холдинг входят крупнейшие нефтехимические и энергетические предприятия Татарстана, такие как «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», нефтеперерабатывающий завод «ТАИФ-НК», Казанская ТЭЦ-3, Нижнекамская ТЭЦ.