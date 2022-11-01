Мухаметшин: Мы ждем и поддерживаем всех желающих вернуться на историческую родину

Всемирная конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом, открылась сегодня в Москве. Председатель Госсовет РТ Фарид Мухаметшин рассказал об опыте Татарстана по взаимодействию с соотечественниками.

Как сообщает пресс-служба парламента республики, участниками конференции стали лидеры общественных объединений и диаспор из 84 стран мира, представители Госдумы и Правительства РФ, руководители региональных заксобраний и органов исполнительной власти субъектов.

С видеоприветствием к участникам обратился глава Правительства РФ Михаил Мишустин. «Поддержка соотечественников неизменно относится к числу общенациональных приоритетов. Особое значение это приобретает сегодня, когда Россия находится под серьезным давлением коллективного Запада. В нынешней ситуации наши граждане, соотечественники проявляют сплоченность. У общественной, народной, культурной и экономической дипломатии значительный потенциал. Она помогает укреплять доверие и взаимопонимание между народами. Ее развитие во многом зависит от активной позиции соотечественников», – сказал Мишустин.

«Можно с уверенностью утверждать, что никому не удастся остановить российскую экономику и подорвать внутриполитическую стабильность в России», – отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем обращении к участникам конференции. Текст приветствия зачитал директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Александр Нуризаде.

По словам Лаврова, российская сторона учитывает деструктивные действия Запада, но продолжает уверенно идти своим курсом. Министр констатировал, что международной изоляции России не происходит.

«У нас много друзей во всех регионах планеты, – сказал он, – последовательно развиваем отношения с широким кругом государств на пространстве СНГ, в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Москва не отгораживается и от деловых партнеров в Европе и Северной Америке. Разрыв наработанных взаимовыгодных связей никогда не был нашим выбором».

Особый акцент на панельных дискуссиях в рамках конференции был сделан на работе регионов по укреплению контактов и расширению взаимодействия с соотечественниками. Опыт Татарстана был отмечен как один из наиболее успешных.

«Безусловно, торгово-экономическое сотрудничество базируется на высоком экономическом потенциале республики, – отметил Мухаметшин, – в прошлом году, по данным Банка России, в Татарстан поступило 388 млн долларов прямых иностранных инвестиций, а это 28,6 млрд рублей, сумма для нас немалая. Но главное – это новые контакты и связи для бизнеса. Мы намерены и в этом году активно работать в данном направлении. Несмотря на санкционные трудности, мы не снизили объемы производства».

Отдельно Мухаметшин остановился на вопросах реализации федеральной программы переселения соотечественников в регионах страны. Так, в Татарстане, по данным на сентябрь 2022 года, поступило более 360 заявлений от соотечественников на участие в программе. Глава парламента обратился к соотечественникам, проживающим за рубежом, с предложением популяризировать эту программу. «Многие регионы России готовы принять своих соотечественников, чтобы жить и трудиться в одной большой братской семье», – сказал он.

Еще одно направление взаимодействия с соотечественниками в Татарстане – привлечение их к участию в крупных республиканских мероприятиях. В частности, этот год в мусульманском мире проходит под знаком 1100-летия со дня официального принятия Ислама Волжской Булгарией, наши соотечественники стали делегатами и гостями Всероссийского Форума татарских религиозных деятелей. Традиционно высоким интересом со стороны соотечественников пользуется «Казан Саммит», глобальный форум молодых дипломатов и другие события.

Такие мероприятия расширяют контакты с людьми, проживающими в разных странах, через культурное общение и, по мнению Мухаметшина, являются одним из действенных инструментов «народной дипломатии». В качестве одного из позитивных примеров такого взаимодействия глава парламента республики обозначил народный праздник Сабантуй, который в этом году прошел в 48 регионах России и в 20 зарубежных странах.

Как отметил Председатель Госсовета, положительно зарекомендовала себя и сложившаяся практика организации встреч с соотечественниками во время зарубежных визитов руководителей Татарстана.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов, куда бы ни ездил, всегда встречается с соотечественниками, несмотря на плотный график работы, находит время для общения с активом татарских общин», – подчеркнул Мухаметшин.

Он напомнил, что на прошлом форуме соотечественников затронул вопросы, имеющие общефедеральное значение. Многие из них были услышаны, в частности – о необходимости активизации работы с молодежью и студентами, отметил Мухаметшин. «Времена несколько изменились, сегодня важно наращивать не только гуманитарную, но и экономическую составляющую взаимодействия с соотечественниками. Будем прикладывать все усилия, чтобы поддерживать такие коммуникации и контакты. Мы поддерживаем стремления людей, уехавших из России и желающих вернуться на историческую родину. Ждем их и, конечно, стараемся помочь», добавил он.

В завершение своего выступления Мухаметшин поздравил всех собравшихся с наступающим Днем народного единства. «Будем вместе!» – призвал он.

Работа Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызов времени» продолжится в течение двух дней. Завтра участники форума проведут дискуссии в формате секционных заседаний.