«Расширяем зеленый каркас»: на «Голубых озерах» высадили ели, сосны и каштаны

К Всероссийской акции «Сохраним лес» присоединились сегодня жители Татарстана. На ООПТ «Голубые озера» высадили 105 саженцев ели европейской, сосны обыкновенной и каштана конского.

«Экологическая акция проводится уже в восьмой раз и продолжает набирать популярность среди жителей республики. Центральной площадкой в этом году стал участок на территории «Голубых озер». Эта локация выбрана не случайно: здесь мы сажаем деревья третий год подряд, что позволяет расширить зеленый каркас в черте города», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

На центральной площадке собрались специалисты Министерства лесного хозяйства РТ, Пригородного и Зеленодольского лесничеств, лесопожарного центра, учебно-опытного Пригородного лесхоза и Зеленодольского опытного лесхоза республики, всего около ста человек.

«Сегодня буквально в течение часа мы высадили 105 саженцев: ели, сосны, каштана. А также акция проходит под Казанью, дополнительно высаживаем в лесном фонде насаждения вместе с активными неравнодушными жителями. В целом по всей республике ожидаем единовременную высадку одного миллиона саженцев на всех площадках», – подчеркнул Кузюров.

Под Казанью акция проходит на двух площадках – на территории лесного фонда возле деревень Вороновка и Орел Лаишевского района, а также около жилого массива Чебакса Советского района Казани.

Всего в республике организовано более ста площадок для посадки деревьев. Ожидается, что к акции присоединятся 20 тысяч человек. Всего в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» будет высажено более 1 миллиона саженцев ели европейской, сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной, дуба черешчатого и березы повислой на площади более 250 гектаров.

В прошлом году по итогам акции в Татарстане было высажено 2,5 млн штук посадочного материала на площади 700 га. К акции присоединились 20 тыс. человек.

Организаторами Всероссийской акции «Сохраним лес» выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, АНО «Сад Памяти» и ВЭОД «Экосистема». Ее главная цель – посадить 70 млн деревьев.

История природоохранных акций в Татарстане начинается с 2011 года. За прошедшие 16 лет посажены деревья на площади около 11 тысяч гектаров, посажено более 41 миллиона штук саженцев, а общее количество волонтеров превысило 700 тысяч человек.