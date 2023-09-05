Расширяем границы: в новом сезоне еще больше программ ТНВ на ОТР!

Телерадиокомпания «Татарстан — Новый век» расширяет границы. В новом сезоне, который стартует 19 сентября, ТНВ увеличивает вещание в сетке федерального телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР).

Телезрителей семь дней в неделю ждут обновленная студия, новые герои и новые вопросы. По будням ТНВ на ОТР будет вещать с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00, по выходным — с 8:00 до 9:00 и с 18:00 до 19:00.

В эфире ОТР будут такие проекты ТНВ, как «Здравствуйте», «Новости Татарстана», «7 дней», интервью «7 дней +», исторический проект «Кто мы татары?», хит-парад «Музыкальный Майдан» и другие. Будь с нами!

Напомним, программы телеканала ТНВ транслируются в сетке вещания ОТР с 29 ноября 2019 года.

Реклама. АО «ТРК «Новый Век»