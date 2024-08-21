Расширить пляж, построить спорткомплекс: автобусный марафон прибыл в Апастово

Фото: предоставлено Гюзель Хилавиевой

Автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» сегодня приехал в Апастовский район. Его участники встретились с жителями муниципалитета в местном Дворце культуры, обсудили их предложения, проблемные вопросы и определили приоритетные направления работы на ближайшие годы.

Участниками встречи стали генеральный директор АО «Холдинговая компания „Ак Барс“» Иван Егоров и генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров. Также на мероприятии выступил глава Апастовского района Айрат Зиганшин. Модератором и участником автобусного марафона в этот раз выступит гендиректор ТРК «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

Фото: предоставлено Гюзель Хилавиевой

Глава муниципалитета Айрат Зиганшин озвучил имеющиеся на сегодняшний день ключевые проблемы и рассказал о возможных путях их решения. Например, особенно остро перед Апастовским районом стоит вопрос износа коммунальных сетей. Он составляет порядка 75%, в то время как в целом по республике показатель ниже – 70%. Решением станет программа, анонсированная недавно Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Ежегодно мы выделяем порядка 60 миллионов [рублей], в минувший год до 90 миллионов доходило на замену трубопроводов, скважин. Ежегодно мы их делаем, но эта проблема не решается. На сегодняшний день, чтобы решить только вопрос воды, по расчетам только в нашем районе нужно порядка 2,5 миллиарда рублей», – уточнил он.

Еще один вопрос – это создание новых рабочих мест. В частности, чтобы обеспечить население работой, в районе запустили молочный комбинат, в будущем также планируют ввести вторую его очередь. Помимо этого, в муниципалитете приступили к строительству нового птицеводческого комплекса на 250 рабочих мест – проекту федерального масштаба.

Фото: предоставлено Гюзель Хилавиевой

Зиганшин также подчеркнул, что с самого начала специальной военной операции район активно включился в организацию гуманитарной помощи бойцам и жителям новых территорий. Апастовцы оказывают как финансовую помощь, так и другую посильную. Например, они плетут сети, делают окопные свечи, пишут письма военным.

«Данная работа будет продолжаться, будем поддерживать наших ребят, жителей городов Рубежное и Лисичанск. Не забываем также и о семьях ребят, которые выполняют [задачи в ходе] специальной военной операции. Например, на сегодняшний день для детей участников СВО, которые учатся в школе, у нас бесплатное питание организовано, все учреждения бесплатные – театры, спортивные секции. За последние три года мы также освободили от земельных налогов такие семьи. Будем и дальше поддерживать», – заключил глава района.

Апастовцы, в свою очередь, предложили рассмотреть возможность строительства в Каратунском сельском поселении спортивного комплекса. Подобный уже есть в Апастове, но населению другой части района неудобно туда добираться. Еще одно предложение – увеличить уже существующую пляжную зону. Она благоустроена, поэтому пользуется популярностью и среди жителей других районов республики. Однако места всем в пиковый летний период не хватает.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

Материал подготовлен при участии Гюзель Хилавиевой