Минуллина призвала инвесторов развивать социальное партнерство в Татарстане

Уровень развития Татарстана достиг значимых высот, что можно проследить по количеству социальных проектов. Сегодня партнерство уже не воспринимается инвесторами как нагрузка или спонсорство. Об этом заявила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на круглом столе, который прошел сегодня в здании АИР и был посвящен практикам и перспективам социального партнерства.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Целью встречи Минуллина назвала стремление узнать, как крупные компании в моногородах влияют на развитие территорий, и насколько социальное партнерство между корпорациями сейчас эффективно.

«Уровень развития внутри Татарстана достиг определенных высот, и мы это видим по количеству социальных проектов. Если раньше партнерство воспринималось как нагрузка, спонсорство и благотворительность, то сейчас это разговор другого уровня», — пояснила Минуллина.

Сегодня в республике не хватает объединения инвесторов и сообществ местного значения, отметила глава АИР. К примеру, нет разработок и идей совместно с фондами, общих мероприятий по развитию территорий.

«Креативная дискуссия поможет нам выработать механизмы для расширения социального партнерства», — подчеркнула она.

Участники круглого стола обсудили, какой опыт компаний можно признать образцовым, какие социальные программы приоритетны для привлечения кадров из других регионов. Помимо этого, они поделились своими размышлениями об особенностях реализации социальных проектов в Татарстане и развитии территорий, на которых нет крупных предприятий.

Участники объединились во мнении, что республика обладает привлекательным территориальным брендом в туризме, инновационном кластере и имеет несколько сильных корпоративных брендов.