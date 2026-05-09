news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 9 мая 2026 11:47

Рассекречены документы об обучении фашистами пропагандистов из советских пленных

Читайте нас в
Телеграм

ФСБ рассекретило документы о создании нацистской Германией пропагандистских школ в годы Великой Отечественной войны. Задачей агентов было прославление фашизма и его продвижение в население Советского Союза. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документам, на пропагандистов обучали пленных из Украины, Белоруссии и некоторых других советских республик. Приоритет отдавали тем, кто имел образование и был недоволен советской властью. После обучения агенты-пропагандисты отправлялись в оккупированные нацистами районы СССР, а также в созданную фашистской Германией Русскую освободительную армию.

«Будучи пленен немецким войсками, я содержался в офицерском лагере военнопленных в Владимире-Волынске, где с сентября месяца 1942 года работал полицейским лагерной полиции. В конце 1942 года комиссией Восточного министерства Германии был переброшен для обучения в школу агентов-пропагандистов при Восточном министерстве Германии, дислоцирующейся в Вустрау», – рассказывал советским спецслужбам житель Харьковской области Украины на допросе.

#фсб россии #Великая Отечественная война
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Лидеры стран бывшего СССР собрались на трибуне рядом с Путиным на параде Победы

9 мая 2026
На 72-м году жизни умер помощник Премьер-министра Татарстана Ренат Тимерзянов

На 72-м году жизни умер помощник Премьер-министра Татарстана Ренат Тимерзянов

8 мая 2026
Новости партнеров