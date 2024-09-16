«Рассчитываем победить»: команды Татарстана сразятся в «Битве роботов» в Москве

Первый отборочный этап международного чемпионата «Битва роботов» пройдет 28 сентября в Москве. В нем примут участие 48 команд из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Китая и Ирана. Среди российских команд пять будут от Татарстана.

В 2024 году впервые чемпионат пройдет по двум дисциплинам:

— «Битва роботов» для участников всех возрастов с роботом весом до 110 килограммов,

— «Битва мини-роботов» для участников от 10 до 17 лет с роботом до 1,5 килограмма.

В категории мини-роботов Татарстан представят три команды: KAI-Destructor (Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ), Robodom-Destructor (АНО «Центр цифрового научно-технологического творчества и программирования Рободом») и Destructor Junior.

«Маленькие роботы на колесах, у которых есть орудия для выполнения определенных критериев и задач на арене, таких как нокаутирование оппонента — вывод из строя ведущих колес, корпуса, орудия», — рассказал о задачах роботов руководитель сектора цифровых образовательных проектов казанского ИТ-парка Алексей Абрамов.

По его словам, у команд из Татарстана есть свои разработки в этом направлении: несколько уникальных роботов необычной конструкции, а также типовые модели.

Абрамов отметил, что на региональных этапах команды встречались со всеми своими оппонентами, так что у всех будет время подготовится к особенностям противников. «Мы рассчитываем на победу, то есть на то, что как минимум все команды войдут хотя бы в финальный этап — с учетом конструкции роботов, которые у нас есть», — добавил он.

А еще два коллектива Robozon (Ozon Tech) и Destructor (ArtFoils) от Татарстана сразятся в категории для больших роботов. Лучшие команды по итогам поединков в обеих категориях пройдут в полуфинал.

По итогам отборочных туров и полуфинала лучшие команды в конце года встретятся в финальных поединках, где поборются за титул чемпиона и денежный приз. Общий призовой фонд в этом году составляет 6,6 млн рублей, он будет поделен между победителями и призерами полуфинала и финала.

Чемпионат проводится второй год подряд. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры РФ.

«Битва роботов» — это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и поединках своих роботов. Состязания проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон. Время поединка составляет три минуты, а жюри оценивает степень нанесенного роботами ущерба и определяет победителя.

Первый отборочный этап чемпионата состоится на территории спортивного комплекса «ЦСКА Арена». В программе предусмотрено дневное шоу с 12.00 до 15.20 и вечернее шоу с 17.00 до 19.20. Трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.