Распродажа «Балтики»: кто из игроков калиниградцев может перейти зимой в топ-клубы РПЛ

Одна из интриг предстоящего трансферного окна в РПЛ – удастся ли «Балтике» сохранить своих лидеров на весеннюю часть сезона. По данным нескольких авторитетных инсайдеров, как минимум, три футболиста могут покинуть калининградский клуб. Подробнее - в материале «ТИ-Спорта».





Путь Максима Петрова от Калининграда с Нижнекамском до возвращения в Москву

У главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева есть определенный набор любимых фраз, который он любит периодически произносить на пресс-конференциях. Одна из таких: «У меня самые лучшие футболисты в мире». Под этим наставник калининградцев имеет в виду, что благодаря его доверию и вере, еще вчерашние выходцы из Первой лиги сегодня показывают класс топ-игроков РПЛ.

Полузащитник Максим Петров – хрестоматийный пример. Воспитанник «Локомотива» был одной из самых ярких фигур в «Балтике» в течение первой половины сезона. Четыре гола и три результативные передачи в 14 матчах – неплохая статистика для футболиста, который еще буквально два года назад, казалось, бесперспективно играл за «Нефтехимик». Переход в «Балтику» и прогресс под руководством Талалаева по факту перевернули карьеру Петрова на 180 градусов.

В осенней части текущего сезона РПЛ полузащитник зарекомендовал себя в качестве одного из самых перспективных и техничных дриблеров лиги. Поэтому неудивительно, что этой зимой Максим Петров может переехать в один из столичных клубов. По данным инсайдера Ивана Карпова, фаворит в гонке за полузащитника – «Локомотив», который готов заплатить полную сумму отступных «Балтике», прописанных в контракте футболиста. Это в районе 100 млн рублей.

Хоть и Петров на днях дал обещание калининградским болельщикам, что не покинет команду этой зимой. Тем не менее, случиться может все, что угодно. «Железнодорожники» готовы дать полузащитнику солидный контракт с зарплатой на уровне нападающего Дмитрия Воробьева. Если Петров провалит вторую половину сезона за «Балтику», летом 2026 года столь щедрое предложение он может больше не получить.

Саусем активно интересуется «Краснодар»

В аналогично подвешенном и неопределенном положении среди игроков «Балтики» находится и защитник Владислав Саусь. 22-летний футболист в этом сезоне РПЛ стал, пожалуй, главным открытием среди отечественных латералей. «Калининградская электричка» - так нарекло Сауся большинство экспертов РПЛ за его проделанный объем скоростной работы в каждом матче «Балтики».

К воспитаннику «Зенита» наиболее активный интерес среди топ-клубов РПЛ проявляет «Краснодар». Под конец первой половины «быки» лишились своего ключевого крайнего защитника – Сергея Петрова. Возрастной футболист получил неприятное повреждение, которое выбило его на долгий срок.

«Краснодар» уже выходил к «Балтике» с предложением приобрести Сауся за 150 млн рублей. Калининградский клуб отказал, однако, южане могут запросто увеличить сумму трансфера. Саусь, в условиях ужесточенного лимита на легионеров, который начнет действовать уже в следующем сезоне, становится очень ценным активом. Юный возраст футболиста позволяет рассчитывать, что игрок еще может совершить значительный прогресс в карьере.

Поэтому для такого прагматичного в трансферных делах клуба как «Краснодар» Владислав Саусь – очень выгодная инвестиция.

Лучшего бомбардира «Балтики» тоже сватают в топ-клуб РПЛ

Допускается вариант, что помимо Петрова и Сауся, «Балтику» может покинуть и перебрать в топ-клуб РПЛ лучший бомбардир калининградцев в первой части сезона – Брайан Хиль. За 18 матчей в составе «Балтики» колумбиец наколотил целых десять мячей. К этому часу Хиль – лучший бомбардир своей команды и второй в нынешнем сезоне РПЛ после Алексея Батракова.

Важное качество Брайана – его фантастическое голевое чутье. В большинстве матчей «Балтика» предпочитает играть явным вторым номером. Чаще всего в матчах чемпионата калининградцы имеют не так много очевидных моментов для взятия ворот. Однако для Хиля это не помеха и не проблема совершенно.

Он уверенно реализует те немногочисленные эпизоды, которые создают ему партнеры. Перейдя из колумбийского чемпионата год назад, Хиль при Талалаеве дорос до уровня топ-нападающего РПЛ.

«Кордоба для бедных» – так иронично назвал игрока функционер и специалист по латиноамериканскому рынку Теймураз Лепсая. И это лучшая характеристика Хиля по итогам первой части сезона в РПЛ.