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Общество 30 июля 2025 23:00

Распределение мест в вузах будут подстраивать под нужды экономики РФ

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Министерство науки и высшего образования России подготовило проект постановления, в соответствии с которым объем бюджетных мест в вузах и колледжах будет определяться с учетом кадрового спроса в экономике страны. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, об этом сообщили в ТАСС.

Согласно пояснительной записке, «проектом постановления при формировании общего объема контрольных цифр приема по программам среднего профессионального и высшего образования предполагается учитывать прогноз потребности экономики Российской Федерации в кадрах, разрабатываемый в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации».

Ранее при распределении контрольных цифр приема использовались данные о потребностях регионов и крупнейших работодателей, определяемые по методике, разработанной Министерством труда и социальной защиты.

Кроме того, проект предусматривает сокращение сроков между утверждением объема контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования и проведением соответствующего конкурсного отбора, организуемого Минпросвещения.

#минобрнауки #вузы #бюджетные места #экономика #кадры
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