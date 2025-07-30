Распределение мест в вузах будут подстраивать под нужды экономики РФ

Министерство науки и высшего образования России подготовило проект постановления, в соответствии с которым объем бюджетных мест в вузах и колледжах будет определяться с учетом кадрового спроса в экономике страны. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, об этом сообщили в ТАСС.

Согласно пояснительной записке, «проектом постановления при формировании общего объема контрольных цифр приема по программам среднего профессионального и высшего образования предполагается учитывать прогноз потребности экономики Российской Федерации в кадрах, разрабатываемый в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации».

Ранее при распределении контрольных цифр приема использовались данные о потребностях регионов и крупнейших работодателей, определяемые по методике, разработанной Министерством труда и социальной защиты.

Кроме того, проект предусматривает сокращение сроков между утверждением объема контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования и проведением соответствующего конкурсного отбора, организуемого Минпросвещения.