Расправился с бабушкой ради 85 тысяч: подробности убийства в Татарстане ветерана войны

Верховный суд Татарстана продолжает рассмотрение уголовного дела об убийстве ветерана Великой Отечественной войны 89-летней Лилии Беловой. На скамье подсудимых 30-летний Кайдар Ажигалиев. Свою вину мужчина не признает. Однако сын погибшей, которого сегодня допросили в суде, уверен – убийство совершил именно Ажигалиев.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Трагедия развернулась в прошлом году в ночь на 18 сентября в городе Аксубаево. По версии следствия, Ажигалиев, выпив, решил ограбить ветерана. Мужчина вломился к пенсионерке в ее дом, набросился на нее, повалил на диван и стал душить, требуя рассказать, где лежат деньги.

«Опасаясь за свою жизнь, пенсионерка рассказала Ажигалиеву, что деньги лежат в столе. Там хранились 85 тысяч рублей. Это были ее личные сбережения», – рассказали в пресс-службе Верховного суда.

Но на этом подсудимый не остановился. Чтобы замести следы преступления, Ажигалиев решил избавиться от пенсионерки. Сначала он задушил пожилую женщину руками, а затем нашел утюг и добил им пенсионерку. От полученных травм ветеран войны скончалась на месте.

Бездыханное тело пенсионерки нашли утром, когда ее пришла проведать сотрудница соцзащиты. На место вызвали полицейских, через пару минут приехал и сын погибшей.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Мне позвонил участковый и попросил приехать. Я сразу же выехал, благо живу я недалеко. Когда я туда приехал, меня долго не пускали к матери», – начал рассказывать мужчина.

О том, что у пожилой женщины были сбережения, ее сын узнал накануне трагедии. Женщина рассказала, что отложила себе на похороны 85 тысяч рублей. Правда, где хранились эти деньги, она не сказала. Как Ажигалиев прознал, что у пожилой женщины хранится круглая сумма денег, остается загадкой. Скорее всего, действовал он наугад.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Аксубаево мужчина убил ветерана Великой Отечественной войны, ударив ее утюгом по голове.

30-летний мужчина проник к 89-летней бабушке в дом. Он ударил ее утюгом по голове и намотал шнур на шею. От полученных травм ветеран скончалась на месте. После этого мужчина забрал деньги, которые были в доме, и ушел.