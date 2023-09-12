Распознавание эмоций по голосу, NFC для IP-домофонии: новые IT-проекты «Таттелекома»

Группа компаний «Таттелеком» презентовала новые разработки и оптимизацию уже готовых проектов. Презентацию провели специалисты самого ПАО и дочернего предприятия — ООО «ТТК Диджитал», сотрудники которого разрабатывают программное обеспечение для клиентов и занимаются автоматизацией внутренних бизнес-процессов группы компаний. Одно из направлений работы — оснащение умными домофонами многоквартирных домов с управлением через мобильное приложение «Мой Дом Таттелеком». С начала проекта установлено свыше 10 тыс. таких панелей в 16 населенных пунктах Татарстана. Средний охват рынка в городах составляет 30 %, а по некоторым — 90 %.





Преимущество сервиса для абонентов заключается в том, что хозяин квартиры может открыть дверь в подъезд в мобильном приложении, не прикасаясь к домофонной трубке, то есть звонок поступает одновременно на телефон и квартирную трубку. Среди функционала приложения — видеовызов на смартфон, дистанционное открытие двери, журнал посещений и видеоархив за последние семь суток. А на стадии разработки: функция открытия двери с помощью NFC, код доступа, которым можно поделиться с друзьями или курьерами, а также семейный локатор для отслеживания в реальном времени местоположения детей.

Генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов отметил, что большое внимание уделяется безопасности данных. «Мы осознаем все потенциальные риски, являясь провайдером. Поэтому предприняты максимально возможные меры по безопасному использованию системы. Доступ в нее ограничен для сторонних лиц, сбор видеопотоков и видеозапись осуществляются на собственных серверах, которые размещены в дата-центре компании. Со своей стороны „Таттелеком“ обеспечивает круглосуточный мониторинг оборудования и защиту от несанкционированного доступа», — рассказал Нурутдинов.

Если же говорить про сами домофоны, то они оборудованы камерами видеонаблюдения, работающими круглые сутки, а также системой для экстренного открывания двери, если произошел какой-то сбой. Причем для этого не нужно ждать приезда специалиста: достаточно обратиться в контакт-центр и пройти простую идентификацию. Дверь откроют либо удаленно, либо сообщат аварийный код, который также доступен жителям в мобильном приложении. Он отобразится, когда пользователь попытается открыть дверь со смартфона при отсутствии доступа в интернет.

Кроме того, среди разработок компании система распознавания эмоций человека по голосу во время звонка в контакт-центр, в работе — возможность создать онлайн-заявку в случае какого-либо инцидента там, где установлены камеры «Таттелекома», с указанием примерного места и времени.

Первая технология используется для анализа поступающих в компанию звонков от пользователей. Как правило, возникающие проблемы с услугами связи вызывают у клиентов негативные эмоции. Следовательно, нет нужды проверять все звонки, которых в среднем в день поступает 4 тыс., а только те, где ИИ отслеживает негативные эмоции. Вторая разработка позволит жителям практически моментально сообщить о каком-либо происшествии в правоохранительные структуры, а архивы записей с видеокамер на указанных локациях окажут содействие в расследовании произошедшего.

Отметим, что «ТТК Диджитал» разрабатывает приложения не только для клиентов, но и для внутреннего пользования. Так, управление всеми процессами, а также взаимодействием специалистов коммерческого блока с клиентами в «Таттелекоме» осуществляется с помощью системы «Поток». Ее главная задача — сократить трудозатраты на выполнение рутинных процессов. «Поток» ежедневно обрабатывает более чем 2 тыс. заявок от сотрудников и клиентов компании в режиме единого окна. Стоит отметить, что эта система стала первой собственной разработкой «Таттелекома».

Помимо этого, для оптимизации работы и демонстрации сотрудникам актуальной информации в «Таттелекоме» существует система визуализации данных. Она позволяет отображать информацию из разных источников с возможностью выбора необходимых сведений. На сегодня в компании ежедневно используют более 160 дашбордов.

Если говорить про IT-проекты в целом, то чаще всего для каждого из них используют свой язык программирования: одни разработчики пишут для мобильных приложений, другие — для веб-приложений, а третьи просто работают на языке запросов (SQL). Кроме того, в компании используют системы Agile и Scrum, которые позволяют продуктивно ставить задачи, следить за их выполнением и в будущем отслеживать кадровый резерв руководителей из опытных разработчиков.

На данный момент в работе находятся несколько проектов, в которых участвуют команды из 4–11 человек. Часть сотрудников постоянно закреплены за одним проектом, а другая — перемещается между ними.





С заботой о сотрудниках «Таттелеком» регулярно обновляет технику, формирует комфортные рабочие места и дает возможность выбирать проекты и команды. Такие меры необходимы, чтобы в первую очередь конкурировать с другими IT-компаниями, а также для повышения производительности, отмечает генеральный директор ООО «ТТК Диджитал» Евгений Сухоруков. Средний возраст специалистов компании составляет 25 лет. Сейчас здесь работает 52 сотрудника, однако компания планирует увеличить их число минимум на треть к концу этого года. Реклама. ПАО «Таттелеком».