Датчики ДТП и умные светофоры: как развиваются интеллектуальные системы на дорогах в РТ

Сегодня для журналистов провели пресс-тур «Интеллектуальные транспортные системы», на котором рассказали, как в городах Татарстана работают светофоры, видеокамеры и другие электронные устройства, позволяющие сделать дороги безопасными и разгрузить транспортный поток.

Первым пунктом, который посетили журналисты, стало учреждение «Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования».

Главный инженер АСУДД Эдуард Нурмиев рассказал, что 212 перекрестков в Казани работают за счет адаптивной системы управления дорожным движением «Город». Она анализирует поток машин, пробки, время, когда автомобилей больше всего, и регулирует дорожное движение. Это – разработка зарубежных программистов, она была внедрена в Казани в 2013 году, специально к проведению Универсиады.

Остальные светофоры в городе, их 226, работают благодаря программе IT-специалистов из Екатеринбурга.

После начала СВО и введения санкций, в целях обеспечения безопасности было решено иностранные разработки поменять на отечественные. Российским разработчикам предоставили для этого два года.

«Система управления движением находится на разработке. Специалистам остался всего один год для того, чтобы разработать аналог этой системы и во все города миллионники их безвозмездно передать», – рассказал главный инженер АСУДД Эдуард Нурмиев.

Для перехода на отечественную систему управления дорожным движением в Казани необходимо примерно 20 млн рублей, отметил он.

«Дальнейшее развитие системы сейчас находится в подвешенном состоянии, потому что из-за введенных санкций, согласно рекомендациям наших силовых органов, мы должны использовать отечественный продукт», – говорит он.

Незадолго до начала СВО, программу «Город» успели обновить. Последний раз это делали десять лет назад, когда ее устанавливали. Предполагается, что приблизительно еще такое же время система сможет работать без обновления.

Заведующий сектором Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Карим Нурмухаметов рассказал о развитии интеллектуальных транспортных систем в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«При реализации проекта “Безопасные и качественные дороги” выполняются мероприятия не только по приведению в нормативное состояние дорог и мостов. Также внедряют новые и развиваются уже существующие Интеллектуальные транспортные системы. С 2020 года работы проводят на территории Казанской и Набережночелнинской агломераций. Выполняем модернизацию существующих светофорных объектов за счет которой появляется возможность управлять ими удаленно и в адаптивном режиме. С 2020 года работы проведены на 86 светофорных объектах, 25 из которых завершены в этом году. В целях повышения безопасности на дорогах закуплены 213 обычных камер и 134 камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения», – рассказал Карим Нурмухаметов.

Также он добавил, что для обеспечения сохранности автомобильных дорог построено два автоматических пункта весового и габаритного контроля. На автомобильных дорогах регионального значения установлены детекторы транспортного потока, табло переменной информации и автоматические дорожные метеостанции.

Вся информация с этих периферийных устройств поступает в диспетчерский центр, что позволяет оперативно реагировать и принимать решения. Программа работает на отечественной платформе. Она была разработана еще в 2015 году.

Журналистам провели экскурсию по дата-центру Stack24. Это модульный энергоэффективный центр, где хранятся серверы ГБУ БДД – все, что связано с дорожным движением.

«Также у нас располагается ряд коммерческих организаций. Наша служба мониторинга работает круглосуточно. Нашему проекту больше 12 лет. Такие дата-центры есть по всей России. Концентрируются они в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Все крупные ритейлеры работают там, мы же работаем с местными локальными компаниями», – рассказал технический директор Stack24 Рамиль Ахметов.

Заместитель директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Ильдар Фаррахов добавил, что все сервера и системы хранения данных находятся в Stack24.

«Это касается и классических учетных систем, таких как электронный документооборот, и также и систем, которые связаны с транспортом и интеллектуальными транспортными системами», – рассказал он.

Фаррахов добавил, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», с 2020 года было построено более 40 адаптивных светофорных объектов, порядка 80 детекторов транспорта в Казани и Набережных Челнах.

«Были установлены табло перемены информации, на которых выводится информация о текущем состоянии дорожного полотна. Также были установлены метеостанции. Дороги в Татарстане имеют стопроцентное покрытие метеостанциями. То есть дорожные службы четко понимают, какая ситуация на том или ином участке», – добавил он.

Председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов в беседе с журналистами отметил, что интеллектуальные транспортные системы были запущены в Татарстане в 2008 году. Тогда акцент был сделан на надзор и контроль.

Отметим, что согласно статистике, когда система только была запущена, было возбуждено 34 тысячи дел об административных правонарушениях. В прошлом году это число достигло уже более шести миллионов.

«К сожалению, как отдельная тема, ИТС никому не была нужна. Во всех государствах были отдельные структуры, министерства, которые занимались ИТС, у нас в России, к сожалению, этого не было, поэтому этим вопросом занимался каждый по-своему. К чему и пришли на сегодняшний день. Проснулись и осознали, что этот вопрос есть и им нужно заниматься», – отметил Рифкат Минниханов.

«Сначала эффективность оценивали по безопасности дорожного движения, но позже от этого отказались и придумали уровни зрелости от нуля до пяти. Уровень зрелости определяется наличием светофорных объектов, адаптивной системы управления движением, в общей сложности наличием семи приоритетных подсистем.

«Честно говоря, для того, чтобы Казани перейти на седьмой уровень зрелости, нам не хватает одной подсистемы – детекции дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Видео есть, а саму детекцию нужно разрабатывать», – поделился директор ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Он обратил внимание, что основной показатель оценки эффективности системы – сохранение человеческих жизней.

Разговор зашел и о развитии беспилотных транспортных средств в республике.

«Бесплотные транспортные средства сейчас на слуху, мы с этим работаем, и вузы работают, и в Иннополисе работают, мы ГБУ («Безопасность дорожного движения» - прим. Т-и). У нас на полигоне разрабатывался небольшой грузовичок. КАМАЗ тоже очень активно работает. Но все подходы к этому вопросу на федеральном уровне четко не определены», – поделился Рифкат Минниханов.

Глава ведомства отметил, что правительство сейчас больше занимается беспилотной авиационной системой, а вот внимание наземному транспорту уделяется меньше.

«Государство начало заниматься тем, что летает, а вот то, что ездит, к такому в целом подхода нет. Да, есть решения по развитию беспилотных транспортных средств, есть уже и на М11 грузовики, три КамАЗа поехали, есть экспериментально правовые решения. Определены экспериментальные регионы, где проведены испытания в 2008 году. Иннополис был включен вместе с Москвой в пилотные программы. Я уже молчу про КАМАЗ, там все в шоколаде: есть и полигон, они и на федеральной трассе ездят в колоннах. И в Татарстане сегодня создается инфраструктура, в рамках Елабуги мы строим полигон для высокоавтоматизированных транспортных средств в реальных условиях эксплуатации», – сказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию.

Он отметил, что использование беспилотных летательных аппаратов может расширить возможности сервисов и подсистем ИТС: оперативный мониторинг состояния дорожной инфраструктуры на трассах, видеонаблюдение и детектирование чрезвычайных ситуаций, доставка грузов и так далее.

Рифкат Минниханов отметил, что в 2012 году, во время посещения различных конгрессов мирового уровня он наблюдал, как Европа сильно ушла вперед. Там уже были беспилотные автобусы. У нас же подобная техника начала появляться только в 2016 году. Уже в 2018 году в Иннополисе стало возможным пользоваться беспилотным такси.

«Мы посчитали, что семь лет были в отставании. Сегодня мы с ними на одном уровне. Я должен сказать, что в рамках технологических решений мы на уровне. Не факт, что лучшие, но на уровне. Отстаем мы только в стандартах, которые необходимы, чтобы эта система развивалась. То есть здесь, конечно, есть провал, и это отдельная тема для разговора», – сказал он.

Массовый переход на беспилотники в Татарстане будет возможен только после урегулирования вопросов ответственности, когда будет понятно, кто будет отвечать в случае ДТП, считает глава ведомства. Также он добавил, что в плане автоматизированной системы управления дорожным движением Казань не испытывает проблем – умных перекрестов в городе достаточно, считает Минниханов.

«Вопрос этот не дешевый, поэтому мы исходим из того, чтобы город ехал. Если обычная система справляется на перекрестке, зачем там делать адаптивную? Мы считаем, что в Казани мы вышли на уровень достаточности, если не считать новые микрорайоны. Будем обследовать их и смотреть», – заключил он.