Расплата за хайп: в Татарстане штрафуют блогеров за фейковые посты о террористах

Эхо трагедии в Казани подчас принимало уродливые формы. Например, в Набережных Челнах стали распространяться слухи, что в город приехала группа злоумышленников, которая готовит нападения на городские школы.

Для сотрудников правоохранительных органов не составило труда найти источник распространения фейков. Оказалось, что некая школьница записала сторис в своем Instagram, где сообщила о приехавших в город террористах. Фейкометчица указала номер школы, на которую должны были напасть первой, и призвала родителей не отправлять детей на занятия.

Автор фото: Владимир Васильев



Нетрудно представить состояние челнинцев, которые читали эти сообщения спустя сутки после трагедии в Казани. Когда по всем федеральным каналам рассказывали о погибших, о состоянии раненых детей, о горе их родителей.

В отношении школьницы был составлен административный протокол по статье 13.15, пункту 9 КоАП РФ, который предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации в мессенджерах и соцсетях. Все фейковые сообщения она удалила со своей странички. Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Центрального района Набережных Челнов школьница была оштрафована на 15 тыс. рублей.

А через несколько дней две ученицы другой челнинской школы сообщили, что в здании заложена бомба. Руководство школы к полученной информации отнеслось более чем серьезно: из здания в спешном порядке эвакуировали более 900 учеников, преподавателей и технических сотрудников. На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Набережных Челнов. Кабинеты в школе досмотрели с привлечением кинологов. Информация о готовящемся теракте не подтвердилась.

В беседе со школьницами сотрудники правоохранительных органов выяснили, что информацию о заложенной в школе бомбе они получили от некоего молодого человека в социальной сети «ВКонтакте». Парень по имени Роберт рассылал голосовые сообщения о том, что в школе готовится теракт.

Автор фото: Салават Камалетдинов



Судя по всему, злоумышленник не рассчитывал попасть в поле зрения полиции. Он рассылал сообщения в личных чатах со странички, зарегистрированной на чужое имя. Тем не менее распространитель фейков был установлен и задержан. Им оказался 18-летний житель Набережных Челнов. Постановлением мирового судьи он был признан виновным в распространении ложной общественно значимой информации и оштрафован на 30 тыс. рублей.

После стрельбы в казанской гимназии новости о вымышленных террористах распространялись и в столице Татарстана. Например, одна из местных жительниц сеяла слухи в соцсетях, что нападавших было несколько и правоохранительные органы, дескать, скрывают правду. На своей страничке «ВКонтакте» она опубликовала два видеоролика с комментариями о том, что в гимназии стреляли двое преступников.

В отношении женщины также возбудили административное дело по статье 13.15, пункту 9 КоАП РФ. В ближайшие дни материалы рассмотрит мировой судья Советского района Казани.

Стоит отметить, что ответственность за распространение фейков в соцсетях и мессенджерах достаточно сурова. Обычным гражданам грозит до 100 тыс. рублей штрафа с конфискацией гаджета, при помощи которого публиковались лживые посты. Для должностных лиц штраф составляет до 200 тыс. рублей, для организаций – до полумиллиона рублей.

Автор фото: Салават Камалетдинов



Ответственность для блогеров появилась в КоАП РФ относительно недавно: соответствующие поправки в законодательство были приняты в марте 2019 года. Обсуждая законопроект, парламентарии приводили в пример ситуацию в Кемерово, когда после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» стала массово распространяться ложная информация о количестве жертв пожара. Она вызвала панику среди граждан. Пережившие трагедию люди испытали дополнительный шок, многим потребовалась психологическая помощь.

В Казани такие же слухи распространялись и после трагедии в ТЦ «Адмирал», где во время пожара погибли 19 человек. В социальных сетях гуляли фейковые сообщения о том, что спасатели якобы тайком выносили трупы в мешках через железнодорожное полотно в сторону улицы Несмелова и увозили на грузовиках. Представьте, какое влияние оказали эти слухи на миллионный город, переживший трагедию? Ведь далеко не все казанцы могли оперативно связаться с родственниками и удостовериться, что они живы и здоровы.

Понятно, что далеко не все распространяют лживую информацию ради рейтинга страничек и монетизации контента. Кто-то делает это из политических убеждений: стремится посеять вражду и хаос, чтобы показать неспособность власти контролировать ситуацию. Кто-то распространяет фейки, чтобы оказаться в центре внимания знакомых, почувствовать себя обладателем «значимой» информации или попросту избавиться от одиночества. Впрочем, для закона мотивы поступка не играют большой роли: штраф в статье прописан для всех категорий фейкометов.

Более того, за распространение фейков предусмотрена и уголовная ответственность. В УК РФ есть статья за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 УК РФ), за распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (статья 207.1 УК РФ), а также за распространение фейков, повлекшее тяжкие последствия (статья 207.2). Здесь максимальное наказание предусматривает штраф в сумме до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

​​​​​​Автор фото: Владимир Васильев



После трагедии в казанской гимназии №175 депутаты Татарстана решили обратиться в Госдуму РФ с целым пакетом поправок к федеральному законодательству. В частности, предполагается увеличить возраст владения огнестрельным оружием с 18 до 21 года, ужесточить порядок выдачи самозарядных ружей и карабинов.

В числе прочего предлагается ввести уголовную ответственность за распространение информации, оправдывающей массовые убийства и выставляющей убийц героями. Безусловно, сотрудники правоохранительных органов выявляют такой контент в соцсетях и проводят профилактические беседы с авторами постов. Однако полномочия стражей порядка в этой части ограничены. Как правило, после таких бесед распространители деструктивной информации продолжают заниматься героизацией убийц, создавая, к примеру, новую группу или сообщество. При этом большинство из них являются совершеннолетними.

Фото на постере: kod.ru