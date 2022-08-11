Расписание: юниорская сборная России по фигурному катанию выступит в Москве
Юниорская сборная России выступит с контрольными прокатами в Москве 18 и 19 августа.
Отметим, что выступления фигуристов в прямом эфире покажет сайт Первого канала.
18 августа будут представлены короткие программы, а на следующий день произвольные.
Состав участников прокатов:
Юниоры: Андрей Анисимов, Максим Белявский, Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Лев Лазарев, Михаил Полянский, Иван Рамзенков, Кирилл Сарновский, Никита Сарновский/Марк Лукин, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Арсений Федотов
Юниорки: Алина Горбачева, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, Вероника Жилина, Мария Захарова, Анастасия Зинина, Елизавета Куликова, Елизавета Лабутина, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Софья Титова, Таисия Щербинина, Вероника Яметова
Расписание прокатов:
18 августа
Юниоры, короткая программа – 15:10
Юниорки, короткая программа – 16:55
19 августа
Юниоры, произвольная программа – 13:55
Юниорки, произвольная программа – 15:55