Расписание: юниорская сборная России по фигурному катанию выступит в Москве

Юниорская сборная России выступит с контрольными прокатами в Москве 18 и 19 августа.

Отметим, что выступления фигуристов в прямом эфире покажет сайт Первого канала.

18 августа будут представлены короткие программы, а на следующий день произвольные.

Состав участников прокатов:



Юниоры: Андрей Анисимов, Максим Белявский, Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Лев Лазарев, Михаил Полянский, Иван Рамзенков, Кирилл Сарновский, Никита Сарновский/Марк Лукин, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Арсений Федотов



Юниорки: Алина Горбачева, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, Вероника Жилина, Мария Захарова, Анастасия Зинина, Елизавета Куликова, Елизавета Лабутина, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Софья Титова, Таисия Щербинина, Вероника Яметова

Расписание прокатов:

18 августа

Юниоры, короткая программа – 15:10

Юниорки, короткая программа – 16:55

19 августа

Юниоры, произвольная программа – 13:55

Юниорки, произвольная программа – 15:55