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Спорт
11 августа 2022  16:01
Артур Халилуллов

Расписание: юниорская сборная России по фигурному катанию выступит в Москве

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Юниорская сборная России выступит с контрольными прокатами в Москве 18 и 19 августа.

Отметим, что выступления фигуристов в прямом эфире покажет сайт Первого канала.

18 августа будут представлены короткие программы, а на следующий день произвольные.

Состав участников прокатов:

Юниоры: Андрей Анисимов, Максим Белявский, Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Лев Лазарев, Михаил Полянский, Иван Рамзенков, Кирилл Сарновский, Никита Сарновский/Марк Лукин, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Арсений Федотов

Юниорки: Алина Горбачева, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, Вероника Жилина, Мария Захарова, Анастасия Зинина, Елизавета Куликова, Елизавета Лабутина, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Софья Титова, Таисия Щербинина, Вероника Яметова

Расписание прокатов:

18 августа

Юниоры, короткая программа – 15:10

Юниорки, короткая программа – 16:55

19 августа

Юниоры, произвольная программа – 13:55

Юниорки, произвольная программа – 15:55

#фигурное катание #сборная России
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