Расписание второго дня чемпионата России по легкой атлетике в Казани
Сегодня в Казани пройдёт второй соревновательный день чемпионата России по легкой атлетике. Напомним, состязания в столице Татарстана проходят с 7 по 10 августа.
Расписание второго соревновательного дня (8 августа):
16:15 – толкание ядра, 7-Б (женщины)
17:00 – эстафета 4х100 м, финал (женщины)
17:00 – метание копья, 10-Б (мужчины)
17:05 – прыжок в длину, финал (мужчины)
17:15 – эстафета 4х100 м, финал (мужчины)
17:25 – бег 800 м, финал (мужчины)
17:35 – бег 800 м, финал (женщины)
17:45 – бег 400 м, полуфинал (мужчины)
18:00 – бег 400м, полуфинал (женщины)
18:15 – бег 200м, 7-борье (женщины)
18:35 – бег 1500 м, 10-борье (мужчины)
18:45 – прыжок в длину, финал (женщины)
18:55 – бег 3000 м с/п, финал (мужчины)
19:00 – метание копья, финал (женщины)
19:10 – бег 3000 м с/п, финал (женщины)
19:30 – ходьба 10000 м, финал (женщины)
20:20 – медиаэстафета (мужчины)