Расписание второго дня чемпионата России по легкой атлетике в Казани

Фото: Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Сегодня в Казани пройдёт второй соревновательный день чемпионата России по легкой атлетике. Напомним, состязания в столице Татарстана проходят с 7 по 10 августа.

Расписание второго соревновательного дня (8 августа):

16:15 – толкание ядра, 7-Б (женщины)

17:00 – эстафета 4х100 м, финал (женщины)

17:00 – метание копья, 10-Б (мужчины)

17:05 – прыжок в длину, финал (мужчины)

17:15 – эстафета 4х100 м, финал (мужчины)

17:25 – бег 800 м, финал (мужчины)

17:35 – бег 800 м, финал (женщины)

17:45 – бег 400 м, полуфинал (мужчины)

18:00 – бег 400м, полуфинал (женщины)

18:15 – бег 200м, 7-борье (женщины)

18:35 – бег 1500 м, 10-борье (мужчины)

18:45 – прыжок в длину, финал (женщины)

18:55 – бег 3000 м с/п, финал (мужчины)

19:00 – метание копья, финал (женщины)

19:10 – бег 3000 м с/п, финал (женщины)

19:30 – ходьба 10000 м, финал (женщины)

20:20 – медиаэстафета (мужчины)