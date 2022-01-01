Расписание: Валиева, Трусова и Щербакова выступят на ЧЕ по фигурному катанию
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 12 по 16 января. В женском одиночном турнире Россию представят чемпионка России Камила Валиева и призеры последнего чемпионата страны — Александра Трусова и Анна Щербакова.
Напомним, что Камила Валиева родилась в Казани и начала заниматься фигурным катанием в столице Татарстана.
Публикуем полное расписание прокатов чемпионата Европы по всем дисциплинам.
12 января
Мужчины, короткая программа — 12:50
Пары, короткая программа — 19:45
13 января
Женщины, короткая программа — 12:15
Пары, произвольная программа — 20:00
14 января
Танцы на льду, ритм-танец — 13:00
Мужчины, произвольная программа -19:00
15 января
Танцы на льду, произвольный танец — 14:35
Женщины, произвольная программа — 19:30
16 января
Показательные выступления — 16:30