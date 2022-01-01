Расписание: Валиева, Трусова и Щербакова выступят на ЧЕ по фигурному катанию

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 12 по 16 января. В женском одиночном турнире Россию представят чемпионка России Камила Валиева и призеры последнего чемпионата страны — Александра Трусова и Анна Щербакова.

Напомним, что Камила Валиева родилась в Казани и начала заниматься фигурным катанием в столице Татарстана.

Публикуем полное расписание прокатов чемпионата Европы по всем дисциплинам.

12 января

Мужчины, короткая программа — 12:50

Пары, короткая программа — 19:45

13 января

Женщины, короткая программа — 12:15

Пары, произвольная программа — 20:00

14 января

Танцы на льду, ритм-танец — 13:00

Мужчины, произвольная программа -19:00

15 января

Танцы на льду, произвольный танец — 14:35

Женщины, произвольная программа — 19:30

16 января

Показательные выступления — 16:30