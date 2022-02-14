Расписание: Валиева, Трусова и Щербакова покажут короткую программу на ОИ в Пекине

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Завтра российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова выступят с короткой программой в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Начало прокатов в 13:00 по московскому времени.

Российские фигуристки будут выступать в пятой заключительной разминке сильнейших спортсменок мира. Олимпийская чемпионка в командном турнире Олимпиады Камила Валиева выйдет на лед ориентировочно в 16:52 по московскому времени, Александра Трусова в 17:05, а Анна Щербакова в 17:12.

Всего в соревнованиях примут участие 30 фигуристок в женском одиночном катании.

Пятая разминка

25. Карен Чен (США)

26. Камила Валиева (Россия) – 16.52

27. Ю Ен (Южная Корея)

28. Александра Трусова (Россия) – 17.05

29. Анна Щербакова (Россия) – 17.12

30. Каори Сакамото (Япония)

Главным фаворитом среди женщин считается 15-летняя Камила Валиева. В этом сезоне она стала победителем чемпионата России и первенства Европы. Отметим, что ее соперница Анна Щербакова является трехкратной чемпионкой России и действующей чемпионкой мира. При этом, еще одна россиянка Александра Трусова на взрослом уровне чемпионатов России, мира или Европы не выигрывала.

Церемония награждения победителей в личных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине будет отменена, если в тройку призеров попадет Камила Валиева. С таким заявлением выступил МОК.

Напомним, сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию МОК, ISU и WADA на временное отстранение Валиевой в связи с положительным допинг-тестом 15-летней спортсменки.

Позже в российском Кремле пожелали победы Камиле Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков - выразил надежду, что золотые медали за победу в командном турнире фигуристам сборной России скоро вернут.

До этого спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты о решении CAS по делу Камилы Валиевой.