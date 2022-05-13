Расписание: в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею без России и Белоруссии
Сегодня в финских городах Хельсинки и Тампере стартует чемпионат мира по хоккею – 2022.
Изначально состав участников выглядел аналогично прошлогоднему чемпионату мира. Однако, после отстранения сборных России и Белоруссии, их место заняли Франция и Австрия. Теперь состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: Канада, Швейцария, Германия, Словакия, Казахстан, Дания, Италия, Франция
Группа B: Финляндия, Швеция, США, Чехия, Норвегия, Латвия, Великобритания, Австрия
16 команд поделены на две группы и сыграют предварительный раунд в семь туров по круговой системе. Четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал, где в играх навылет сыграют по перекрёстной системе (1А – 4В, 2А – 3В, 3А – 2В, 4А – 1В).
Расписание матчей группового этапа:
13 мая
16:15 США – Латвия
16:15 Франция – Словакия
20:15 Финляндия – Норвегия
20:15 Германия – Канада
14 мая
12:15 Дания – Казахстан
12:15 Швеция – Австрия
16:15 Чехия – Великобритания
20:15 Латвия – Финляндия
20:15 Словакия – Германия
15 мая
12:15 Италия – Канада
12:15 Норвегия – Великобритания
16:15 Франция – Казахстан
20:15 Дания – Швейцария
16 мая
16:15 Словакия – Канада
16:15 Латвия – Норвегия
20:15 Финляндия – США
20:15 Франция – Германия
17 мая
16:15 Чехия – Австрия
16:15 Италия – Дания
20:15 Швейцария – Казахстан
20:15 Швеция – Великобритания
18 мая
16:15 Норвегия – Австрия
16:15 Франция – Италия
20:15 Финляндия – Швеция
19 мая
16:15 Великобритания – США
16:15 Германия – Дания
20:15 Чехия – Латвия
20:15 Канада – Казахстан
20 мая
16:15 Великобритания – Финляндия
20:15 Казахстан – Словакия
21 мая
12:15 США – Швеция
12:15 Дания – Франция
20:15 Италия – Словакия
22 мая
16:15 Великобритания – Латвия
20:15 Швеция – Норвегия
20:15 Швейцария – Франция
Матчи четвертьфинальной стадии турнира пройдут 26 мая, полуфиналы – 28-го мая, а финал и матч за третье место — 29 мая.