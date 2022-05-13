Расписание: в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею без России и Белоруссии

Сегодня в финских городах Хельсинки и Тампере стартует чемпионат мира по хоккею – 2022.

Изначально состав участников выглядел аналогично прошлогоднему чемпионату мира. Однако, после отстранения сборных России и Белоруссии, их место заняли Франция и Австрия. Теперь состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Канада, Швейцария, Германия, Словакия, Казахстан, Дания, Италия, Франция

Группа B: Финляндия, Швеция, США, Чехия, Норвегия, Латвия, Великобритания, Австрия

16 команд поделены на две группы и сыграют предварительный раунд в семь туров по круговой системе. Четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал, где в играх навылет сыграют по перекрёстной системе (1А – 4В, 2А – 3В, 3А – 2В, 4А – 1В).

Расписание матчей группового этапа:

13 мая

16:15 США – Латвия

16:15 Франция – Словакия

20:15 Финляндия – Норвегия

20:15 Германия – Канада

14 мая

12:15 Дания – Казахстан

12:15 Швеция – Австрия

16:15 Чехия – Великобритания

20:15 Латвия – Финляндия

20:15 Словакия – Германия

15 мая

12:15 Италия – Канада

12:15 Норвегия – Великобритания

16:15 Франция – Казахстан

20:15 Дания – Швейцария

16 мая

16:15 Словакия – Канада

16:15 Латвия – Норвегия

20:15 Финляндия – США

20:15 Франция – Германия

17 мая

16:15 Чехия – Австрия

16:15 Италия – Дания

20:15 Швейцария – Казахстан

20:15 Швеция – Великобритания

18 мая

16:15 Норвегия – Австрия

16:15 Франция – Италия

20:15 Финляндия – Швеция

19 мая

16:15 Великобритания – США

16:15 Германия – Дания

20:15 Чехия – Латвия

20:15 Канада – Казахстан

20 мая

16:15 Великобритания – Финляндия

20:15 Казахстан – Словакия

21 мая

12:15 США – Швеция

12:15 Дания – Франция

20:15 Италия – Словакия

22 мая

16:15 Великобритания – Латвия

20:15 Швеция – Норвегия

20:15 Швейцария – Франция

Матчи четвертьфинальной стадии турнира пройдут 26 мая, полуфиналы – 28-го мая, а финал и матч за третье место — 29 мая.